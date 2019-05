La Tahiti Pearl Regatta sur le départ de la 16ème édition

Du 7 au 12 mai, près de 300 régattiers vont participer à la 16ème édition de la Tahiti Pearl Regatta entre Raiatea, Huahine et Taha’a. La nouveauté cette année, un partenariat avec le Royal New Zealand Yatch Squadron.

La course à voile la plus emblématique de la Polynésie s’apprête à reprendre la mer. Le 7 mai sera donné le coup d’envoi de la 16ème édition de la Tahiti Pearl Regatta à Raiatea. Cette année, la course passera aussi par Huahine et Taha’a. Quatre catégories sont proposées pour les plus compétiteurs et pour ceux qui souhaiteraient profiter de naviguer en groupe : multicoque, monocoque, pirogue à voile et cruising. 300 voiliers sont prévus sur le départ parmi lesquels Armel Tripon, vainqueur de la route du Rhum 2018 en multicoque. La TPR garde également cette année son parrain de renom, Loïck Peyron, tombé amoureux de la Polynésie lors de l’édition précédente. Le navigateur ne sera malheureusement pas de la partie car engagé la Solitaire Figaro le mois prochain. La TPR continue également de mettre en place des villages sur chaque île avec des soirées spéciales lors de chaque escale.

Nouveauté importante cette année. Après le jumelage historique avec les voiles de St Tropez, la TPR s’offre en 2019 un jumelage avec la Nouvelle-Zélande et le Royal New Zealand Yatch Squadron qui accueillera l’America’s Cup l’année prochaine et particulièrement la Jack Tar Auckland Regatta. Au programme de ce jumelage, des échanges d’équipages et de la coopération au sein des comités de course.