Piscine mobile : la fédération élargit son champ d’action

Depuis le mois de janvier, la fédération tahitienne de natation met à disposition des communes de Tahiti un bassin mobile dans le cadre du dispositif Vai mane’e. Objectif de cette piscine itinérante : démocratiser les activités aquatiques, y compris auprès des populations les plus isolées, et surtout prévenir les risques de noyades. Si les plus jeunes restent la priorité, les matahiapo dont désormais aussi partie de la cible. C’est à Taravao que la fédé monte son bassin pour ce dernier trimestre, avant Moorea dans quelques mois.

Après Mahina et Faa’a, c’est à Taiarapu-Est que la fédération tahitienne de Natation pose son bassin itinérant. Depuis janvier, Sylvain Roux, directeur technique de la fédération tahitienne de natation, propose de mettre à disposition des communes un bassin d’eau douce mobile. Objectif premier de ce projet baptisé Vai mane’e : faciliter l’accès à la natation. Depuis le début de l’année, plus d’un millier d’élèves et une centaine d’adultes ont bénéficié des avantages de ce projet soutenu par le pays. « On s’est aperçu que 70% des petits polynésiens âgés de 6 à 12 ans n’étaient pas capables de passer le « savoir-nager », explique le directeur technique de la fédération tahitienne de natation. Et déplacer les élèves ça a un coût. On s’est donc dit qu’on allait emmener la piscine au cœur des quartiers, au plus proche de la population ».

« Les personnes âgées font aussi partie de notre public »

En période scolaire, les enfants restent les cibles privilégiées, avec pour les 4-6ans des séances d’aisance aquatique et pour les 7-8 ans des stages « plan j’apprends à nager ». Depuis la mise en œuvre du dispositif, le champ d’action s’étend et il s’ouvre désormais à un public plus mature, autour du sport santé. « Le projet a évolué et les personnes âgées font aussi partie de notre public. Hors période scolaire, on cible la population des Matahiapo ou des gens qui ont une pathologie et qui ont besoin d’une activité en sport santé », ajoute encore Sylvain Roux.

À terme, la fédération tahitienne de natation projette d’étendre ce dispositif sur l’ensemble des communes de Tahiti, Moorea et dans les îles. En attendant la prochaine période scolaire, la fédération projette déjà d’emmener son bassin vers Vairao.