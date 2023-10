PK 43 à Hitia’a : début de deux mois de travaux

Le Pays va commencer près de deux ans de travaux pour sécuriser la route au PK43, à Hitiaa. Durant les deux premiers mois, du 23 octobre au 18 décembre, la route sera fermée durant la majeure partie de la journée.

Le Pays va entamer les travaux de rectification de la montagne au niveau du PK 43. À cet endroit la route avait été coupée en juillet dernier par un éboulement survenu après de fortes pluies. La colline avait été purgée et pendant plusieurs jours la circulation avait dû être interrompue, avant d’être rétablie en alternance. Depuis, un dispositif de sécurité a été mis en place pour amortir d’éventuelles chutes de pierre et sécuriser la voie restée ouverte.

Les purges effectuées ont fait apparaitre que des risques subsistent, c’est pourquoi le ministre des Grands travaux et de l’Équipement Jordy Chan a décidé d’engager rapidement des travaux plus importants pour sécuriser de manière durable et définitive ce tronçon de route de la côte Est réputé dangereux. Cette opération va s’étaler sur une période de 22 mois. Elle consistera à purger la végétation et les matériaux instables du talus et à réaliser des terrassements qui sécuriseront définitivement la montagne surplombant la route. Ces terrassements achevés permettront de corriger le tracé de la route et d’adoucir la courbure du virage. Parce que ces travaux représentent un risque réel pour la sécurité des usagers de la route située en contrebas du chantier, ils nécessitent de sécuriser la zone.

La route devra être partiellement fermée dès le démarrage du chantier, du lundi 23 octobre au lundi 18 décembre 2023, soit durant deux mois. Pendant cette période, des plages horaires sont aménagées pour réduire les contraintes que cette situation impose aux usagers.

Hors vacances scolaires, la route sera fermée de 8h30 à 15h30 lundi, mardi et jeudi, et de 8h30 à 11h00 mercredi et vendredi.

Pendant les congés scolaires, la route sera fermée tous les jours de 8h30 à 15h30.

De nouvelles périodes de fermetures aménagées seront nécessaires, plus brèves, prévisionnellement aux mois de février et mars 2024. Les dates seront précisées début 2024 en fonction de l’évolution des travaux. Afin de préparer la population à ces fermetures, une campagne d’information a été engagée auprès des élus locaux et elle s’étendra jusqu’au démarrage des travaux à l’ensemble des usagers de la route.

