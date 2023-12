PK43 à Hitia’a : la circulation rétablie en alternance

Depuis le 23 octobre, la route de la côte est était fermée la majeure partie de la journée au niveau du PK43. Ces restrictions sont levées jusqu’au 15 janvier, avec la mise en place d’une circulation alternée à toute heure de la journée.

Après l’éboulement survenu fin juillet, le pays a entrepris des travaux de sécurisation d’un virage situé à Hitia’a, au niveau du PK43. Lancés fin octobre, pour une durée de 22 mois, ils ont nécessité une fermeture partielle de la circulation en journée. Depuis le 23 octobre, la route est totalement coupée de 8h30 à 15h30 le lundi, mardi et jeudi, et de 8h30 à 11h00 le mercredi et le vendredi.

Conformément au calendrier prévu, il est de nouveau possible d’y circuler à toute heure depuis ce mardi 19 décembre, mais en alternance, sur une voie, comme c’est le cas depuis le début du chantier, en dehors des horaires de travaux.

« La poursuite des travaux de purge de la montagne nécessitera cependant une seconde période de fermeture partielle de la route, du 15 janvier au 15 mars 2024, et aux mêmes horaires que la période précédente », précise la présidence. Une période qui s’étendra du 15 janvier au 15 mars.