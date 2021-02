Plan social, réorganisation et avions neufs… Le nouveau cap d’Air Archipels

La filiale d’Air Tahiti, qui fête ses 25 ans cette année, n’effectuera plus, d’ici quelques jours, la desserte des Marquises et va bientôt se séparer de ses deux Twin Otter. Malgré le plan social en cours, Air Archipels investit dans deux Beechcraft neufs, qui vont lui permettre de redévelopper son activité d’évasans et de vols à la demande.

Les Twin Otter d’Air Archipels effectuent leurs dernières rotations aux Marquises. Dans les jours à venir, ces vénérables bimoteurs dont l’exploitation, à force de pannes et de manque de personnel, était devenue chaotique, vont arrêter la desserte de Ua Pou et Ua Huka. La filiale d’Air Tahiti cédera la place dans un premier temps à un prestataire suisse, Zimex (voir encadré) qui fera l’intérim avant que Tahiti Air Charter, qui a remporté l’appel d’offre du Pays en décembre, ne lance ses propres avions sur les vols inter-Marquises en juillet.

La fin d’une ère pour Air Archipels, contrainte de « réduire la voilure ». Après la suspension du trafic du premier semestre 2020, la menace planait déjà sur de nombreux postes. L’accord signé en juin par Air Tahiti avec le gouvernement – une subvention de 450 millions contre une reprise complète des dessertes et une interdiction des licenciements – avait retardé l’échéance. Le nouvel accord, signé en décembre, ne prévoit pas cette protection des emplois, et la compagnie va bien être « réorganisée ». La direction finalise en ce moment même un plan social, qui vise à passer de 48 à 34 équivalents temps plein. Les deux Twin Otter, qui ont chacun une quarantaine d’années, sont encore aptes à voler pour quelques mois. Mais d’importantes échéances de révision, un problème récurrent de disponibilité des pièces et de pilotes pour ce genre d’appareil ont convaincu la maison-mère de s’en séparer. Après quelques mois de rotations dans les Tuamotu – Air Archipels effectue déjà la desserte de Apataki et Takume pour le compte d’Air Tahiti – les avions vont, pour l’un, être rendu au Pays, qui en est propriétaire, et pour l’autre, être vendu.

Deux nouveaux Beechcraft à la fin de l’année

Mais pour la direction de la compagnie, cette réduction d’activité prépare un nouveau décollage. « Un retour aux sources », même. Air Archipels va de nouveau se concentrer sur les évasans – 80% de son activité hors Marquises – et les « vols à la demande », segment en souffrance en cette période de crise sanitaire mais qui peut encore compter sur les tournées administratives et médicales. D’abord avec ses deux Beechcraft. Mais ces appareils vont eux aussi être vendus pour être remplacés par deux nouveaux modèles « équivalents mais beaucoup plus modernes ». En construction en ce moment même dans les usines américaines de Textron – où Tahiti Air Charter a aussi commandé son Cessna Grand Caravan – ils sont attendus « pour la fin d’année » au fenua. D’après le site spécialisé AeroBuzz, Il s’agit de modèles King Air 260C équipés de portes cargo, dont la filiale d’Air Tahiti, à la recherche d’un « délicat compromis entre vitesses élevées et accessibilité sur des pistes courtes », est le premier client mondial.