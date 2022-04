Pluie, houle : la Société et les Tuamotu restent en vigilance jaune

Météo France a maintenu sa vigilance jaune sur les îles de la Société et l’archipel des Tuamotu. Le mauvais temps, qui engendre de fortes houles, mais aussi des précipitations importantes aux îles du Vent et aux Raromatai, devrait s’installer pour plusieurs jours.

La houle avait commencé à se former depuis plusieurs jours, mais ce n’est que ce jeudi que le temps s’est dégradé à Tahiti et Moorea. « Un axe instable s’est mis en place s’étirant de la Société jusque vers le Sud Tuamotu-Gambier » note Meteo France. Résultat : les averses, voire les grains soutenus devraient se multiplier ce jeudi et ce vendredi, notamment sur les côtes Sud et Est des îles de la Société. Le ciel devrait rester chargé samedi, malgré quelques éclaircies.

La vigilance jaune forte pluie est donc maintenues aux îles du Vent et aux Raromatai. Quant à la vigilance forte houle, elle concerne toute la Société ainsi que les Tuamotu. « Cette forte houle provoquera une élévation importante du niveau de la mer dans les lagons exposés et de forts courants aux abords des passes », précise Météo France.

Une houle pleine de dangers, donc, mais aussi d’opportunités pour certains. Comme Kauli Vaast, qui a posté hier une vidéo de sa session à Tahiti :