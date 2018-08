Plus de 2 000 personnes rendent hommage à Rony Tumahai

Plus de 2 000 personnes se sont rendues mardi soir à la mairie de Punaauia pour rendre hommage au tavana de la commune Rony Tumahai. Un tavana apprécié pour « son calme et sa gentillesse » et considéré par ses agents et administrés comme « un papa ».

Plus de 2 000 personnes étaient réunies mardi soir, lors de la veillée publique dédiée au tavana Rony Tumahai à la mairie de Punaauia. Personnalités politiques, agents de la mairie, habitants de Punaauia ou d’ailleurs ont tenu à être présents pour rendre un dernier hommage au tavana. La sénatrice Lana Tetuanui évoque « un compagnon de route ». « Si je suis sénatrice c’est aussi grâce à tavana Rony qui nous a soutenu, alors je suis là ce soir pour lui rendre un dernier hommage ».

Le président du Tahoeraa, Gaston Flosse, était aussi présent lors de cette veillée. Il affirme qu’il a tenu à être présent pour saluer « ce grand maire de Punaauia », même si, a-t-il ajouté : « nous n’avons pas toujours été d’accord sur le plan politique (…), mais je m’étais attaché à lui surtout par la couleur orange parce que c’est la couleur qu’il adorait comme moi ».

Le ministre et président du centre de gestion et de formation (CGF), René Temeharo, a été invité à prendre la parole lors de la veillé. Dans son éloge au tavana et à son premier vice-président du CGF, René Temeharo a salué « un papa qui vient de partir et personnellement il va beaucoup me manquer. Il restera à jamais dans nos mémoires car nous avons passé beaucoup de moments difficiles (…). Il a été un des piliers dans les négociations, c’est quelqu’un d’engagé », notamment pour la mise en place de la fonction publique communale.

Le premier adjoint au maire de Faa’a, Robert Maker, était aussi présent à la veillée. Il considérait Rony Tumahai comme étant son « compagnon au niveau du centre de gestion et de formation ».

Brenda est institutrice à Punaauia depuis plusieurs années. Et elle a eu « cette chance d’être supervisée » par tavana Rony Tumahai en tant que directeur d’école. « J’ai beaucoup apprécié travailler avec lui, (…) il m’a permis de grandir ».

Delano Flohr Junior a, lui aussi, enseigné à Punaauia mais après la retraite de Rony Tumahai dans l’Education. L’actuel directeur du centre des jeunes adolescents de Faa’a affirme qu’en tant qu’élu de Punaauia, Rony Tumahai avait toujours cette fibre d’instituteur et de directeur. « Dès qu’il y avait une demande de la circonscription, (…) tavana était là et ça c’est vraiment magique pour Punaauia ».

Maona Bennet, chargé du développement durable au cabinet de tavana et agent de la commune depuis plus de 30 ans, se souvient d’une personne « très gentille, abordable comme Jacques Vii à l’époque, c’est comme un père, discret et humble ». Un maire qui « ne savait pas dire non ».

Jean-Claude Tauraa, agent retraité de la mairie de Punaauia, appréciait énormément le tavana Rony Tumahai pour « son calme, sa gentillesse, il recevait tout le monde dans son bureau ». Jean-Claude Tauraa est aussi le président de l’association Tiare anani o te ui api, les cueilleurs d’orange. Il espère que le conseil municipal continuera le travail mené par Rony Tumahai notamment pour les orangers à Punaruu.