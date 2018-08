La maison de Rony Tumahai cambriolée pendant la veillée

Le domicile du défunt maire de Punaauia, Rony Tumahai, a été cambriolé lundi soir pendant que la famille de l’élu s’était réunie pour la veillée au Fare amuiraa de Matatia. Une enquête a été ouverte et un appel à témoin a été lancé.

Un fait divers particulièrement sordide s’est déroulé lundi en fin de journée à Punaauia. Pendant que la famille du tavana décédé dimanche, Rony Tumahai, était réunie pour la veillée au Fare amuiraa de Matatia, le domicile du maire a été cambriolé ! Le ou les voleurs ont profité de l’absence des occupants de la maison, réunis à la veillée, pour dérober des bijoux, principalement des colliers de perles, un bracelet en or ainsi que trois bagues de valeur. Le vol a vraisemblablement eu lieu entre la fin d’après-midi et le retour de la famille à la maison à 23 heures. Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie de Punaauia.

Un appel à témoin lancé

Avec l’accord du magistrat du Parquet de Papeete et de la famille Tumahai, la gendarmerie nationale a lancé un appel à témoins. Toute personne ayant des informations à propos de ce cambriolage ainsi que toute personne se voyant proposer l’achat de bijoux dans la rue est invitée à contacter la brigade de gendarmerie de Punaauia au 40 50 76 05 ou le centre opérationnel de gendarmerie en composant le 17 (ou le 40 50 72 09 si vous téléphonez depuis Papeete ou Pirae).