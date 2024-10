Plus de 62 millions de subventions en faveur de la cause animale

Sept projets portés par des associations de protection animale verront le jour grâce au soutien financier du Pays. Il s’agit principalement d’actions de stérilisation, d’euthanasie d’animaux malades ou dangereux, ainsi que de campagnes d’identification et de sensibilisation.

Le comité d’attribution des subventions en matière de bien-être animal a examiné les demandes déposées par les associations de protection animale qui avaient répondu à l’appel à projets lancé par la Direction de l’environnement en septembre 2024. Sept projets, représentant une subvention totale de 62 655 000 francs, ont ainsi été validés. Quatre d’entre eux concernent l’île de Tahiti, dans des communes comme Papeete, Papara ou Punaauia. Ces actions incluent la stérilisation et l’identification de milliers de chiens et chats, ainsi que des soins vétérinaires pour les animaux en souffrance. Une association de Fakarava a également reçu un avis favorable pour son projet de stérilisation des chiens et chats des familles défavorisées de l’île. À Moorea l’association Eimeo Animara, déjà soutenue en 2023, bénéficiera cette année de 15 millions de francs pour poursuivre son action visant à prendre en charge 1 000 animaux. Enfin, un autre projet a été approuvé pour l’île de Rimatara, avec pour objectif de contrôler la population de chiens et chats afin de protéger « les espèces locales sensibles ».

Ces projets doivent encore être validés par la commission de contrôle budgétaire et financier de l’assemblée de la Polynésie française ainsi que par le Conseil des ministres.

