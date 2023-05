Plus qu’une semaine pour tenter de devenir le prochain Mister Tahiti

Moins d’une semaine avant la fin du casting ouvert aux futurs candidats à l’élection de Mister Tahiti. Les inscriptions sont ouvertes, en ligne, jusqu’au 31 mai.

Qui sera le prochain ambassadeur de beauté du fenua ? Le casting de Mister Tahiti a démarré depuis le début du mois d’avril, les candidats retenus ont commencé à se préparer et le casting est en cours jusqu’à ce mercredi 31 mai. Les critères de cette élection organisée par Steeve Liu ont été récemment révisés et adaptés à l’image du Polynésien que veut véhiculer le comité. Pour participer, il faut avoir simplement avoir entre 18 et 35 ans, mesurer au moins 1m70 et bien évidemment avoir un physique agréable. Il faut aussi, entre autres, pouvoir « justifier de la représentation de la polynésie », être un homme « de bonne moralité » et être libre de tout engagement avec une agence. Les candidatures peuvent être faites en ligne sur www.mistertahiti.com