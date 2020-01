Police renforcée, couloirs de bus et brigade verte pour le Papeete de Marcel Tuihani

Marcel Tuihani, qui a l’intention de se présenter sa liste Te Ora Api aux municipales à Papeete pour en faire « une capitale qui gagne », tenait mardi une réunion dans le quartier Mamao. Il a centré sa campagne sur trois sujets « essentiels » pour les habitants de Papeete, dit-il : la sécurité, la propreté, et la mobilité.

La sécurité de Papeete, estime Marcel Tuihani, « passe nécessairement par un renforcement des moyens de la police municipale », tant au niveau des effectifs qu’au niveau des équipements.

Concernant l’environnement et surtout la propreté de la ville, il souhaite mettre en place une brigade verte, et des incitations au ravalement avec, espère-t-il, le concours du Pays et de la CCISM.

Sur les transports, même si « c’est une problématique qui est traitée à l’échelle du territoire » et que Marcel Tuihani « salue l’initiative qui est prise par le gouvernement en favorisant les bus électriques, » il estime qu’il faut étudier aussi les solutions à l’échelle de la commune, comme par exemple des couloirs réservés aux transports en communs et aux vélos.

La liste Te Ora Api n’est pas encore complète, dit Marcel Tuihani, qui estime qu’ « il est prématuré aujourd’hui de verrouiller une liste parce qu’il y a toujours de gens qui peuvent s’intéresser à l’aventure politique ».