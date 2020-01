Un nouveau bateau pour Vini Vini

La famille Ching inaugurait mardi soir son dernier-né, le Vini Vini X, qui devient ainsi le 16e bateau en activité de la société de pêche et de mareyage Vini Vini.

La société fondée par Francis Ching, aujourd’hui dirigée par ses enfants, inaugurait hier soir au port de pêche un nouveau palangrier, en présence du vice-président Teva Rohfritsch en charge de l’économie bleue. Michel Buillard et Oscar Temaru étaient également présents pour la bénédiction du Vini Vini X. « C’est une nouvelle génération de bateaux, ça me donne envie de retourner à la pêche », a plaisanté le patriarche qui se rappelait ses débuts sur un bonitier. « Cet outil-là, c’est du 5 étoiles. »

Le navire a été construit par Technimarine, un autre fleuron de la famille Ching. 19,50m, une capacité de 14 tonnes (soit environ 700 pièces) pour des campagnes de 15 jours, menées par un capitaine et 4 membres d’équipage. Il peut poser jusqu’à 70 kilomètres de lignes, entre 300 et 400 mètres de fond. Le Vini Vini X a coûté 195 millions de Fcfp, il a bénéficié de la défiscalisation locale à hauteur de 57 millions, et est en attente de la défiscalisation nationale.

Yann Ching, qui a pris la succession de son père, donne quelques chiffres sur la société qui s’est développée à partir de la pêche vers la vente au détail et l’activité traiteur, en achetant aussi du poisson aux autres armateurs.

Teva Rohfritsch a salué cette « traduction concrète de notre schéma directeur de développement et de relance de la pêche sur 10 ans que nous avons mis en place avec le concours de l’Agence française de développement. » Vini Vini emploie une vingtaine de salariés à plein temps, et une centaine au total selon les saisons.