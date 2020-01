74 nouveaux cas de dengue depuis le début de l’année

Le Bureau de veille sanitaire de la direction de la Santé fait état de 74 nouveaux cas de dengue de type 2 sur la période allant du 30 décembre au 12 janvier 2020.

Le dernier bulletin de veille sanitaire indique que l’épidémie de dengue de type 2 se poursuit avec 74 nouveaux cas sur la période allant du 30 décembre au 12 janvier 2020. Sur ces 74 cas, 23 cas concernent les moins de 20 ans et six qui ont nécessité une hospitalisation, mais aucun cas sévère n’a été enregistré. Ce qui porte le nombre de cas à 2 499 enregistrés depuis début février 2019. Parmi les îles en phase épidémique, Tahiti, Bora Bora, Moorea, Nuku Hiva, Raiatea, Huahine, Rangiroa, Ua Pou, Taha’a, Hiva Oa, Ua Huka, Tubuai et Fatu Hiva. Sept îles sont en phase d’alerte : Takaroa, Maupiti, Tikehau, Arutua, Tureia et Tahuata

Risque faible concernant le coronavirus 2019-ncov

Concernant le risque d’introduction du nouveau coronavirus 2019-ncov en Polynésie française, les autorités sanitaires indiquent qu’à l’heure actuelle, celui-ci est faible. Elles émettent toutefois, quelques recommandations à l’égard des personnes ayant récemment séjourné en Chine et qui présentent des symptômes tels que la fièvre, la toux et des difficultés respiratoires. Outre porter un masque respiratoire, utiliser des mouchoirs jetables et se laver régulièrement les mains, il est préconisé de contacter rapidement le Samu centre 15 en faisant état de ces symptômes et du séjour récent en Chine.