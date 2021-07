Pose de la première pierre de 24 logements OPH à Titioro

La première pierre de la résidence Titioro Iti a été posée ce lundi 12 juillet par le président du Pays, accompagné de quatre de ses ministres. Le Pays et l’État financent le projet dans le cadre du Contrat de développement et de transition. Les 24 appartements seront construits d’ici février 2023. L’objectif visé par l’OPH est de construire 3 500 nouveaux logements en réponse à la forte demande.

Les 24 appartements allant du F3 au F4 sont destinés à des foyers au revenu inférieur à 2 SMIG. Une construction moderne et éco-responsable qui a le souci d’une meilleur qualité de vie. Le Ministre du logement Jean-Christophe Bouissou veut rassurer les riverains quant à la tranquillité du quartier. Les loyers avoisineront les 35 000 francs par mois. « Ce dont le Pays et les familles ont besoin c’est de trouver un équilibre par un nombre suffisant et pas excessif de familles. Ce sont des logements sociaux mais ce sont surtout des familles qui ont au moins une personne qui travaille et surtout des jeunes. Je compte beaucoup sur le fait que nos constructions puissent faire une part importante à notre jeunesse qui a besoin de trouver un loyer modéré et un logement digne« .

Le président du Pays a rappelé l’importance de répondre au besoin des « 3 473 foyers en attente d’un logement en location simple dans le parc social, dont 894 foyers recensés sur la commune de Papeete. » Il a soulevé le souci des autorités d’apporter une réponse aux conditions de vie précaires de certaines familles polynésiennes, favorisant ainsi la délinquance chez les adolescents.

D’autres projets lancés prochainement

Le Pays finance la majeure partie du projet (50% du coût de construction, acquisition du terrain et viabilisation) à hauteur d’un peu plus de 436 millions de Francs. L’État finance quant à lui la moitié des frais de construction. En tout Titioro Iti coûtera 725 millions. Plusieurs projets de logements sociaux seront lancés dans les mois qui viennent à Pirae, Papara, Taravao, Moorea et d’autres îles. La dynamique de relance économique permet de concrétiser ces projets qui ont eux aussi souffert de la crise Covid-19. Guy Fitzer a réaffirmé la coopération de l’État dans ces projets qui visent à améliorer les conditions de vie des foyers les plus démunis pour une meilleure intégration sociale.