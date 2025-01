Le député Nicolas Metzdorf avait interpellé le ministre national des Sports, le 22 octobre, sur l’utilisation du drapeau du FLNKS pour représenter la Nouvelle-Calédonie lors des compétitions sportives internationales. En l’absence de drapeau commun, l’étendard tricolore est le seul signe à être autorisé, a répondu le ministère, ainsi que celui du CTOS pour les Jeux du Pacifique. Les précisions de notre partenaire Les Nouvelles Calédoniennes.

« Seul le drapeau tricolore doit être utilisé à l’occasion de toute rencontre sportive internationale » à laquelle participe la Nouvelle-Calédonie, a confirmé le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Une réponse à la question posée par le député Nicolas Metzdorf, le 22 octobre, demandant que des mesures soient prises auprès des fédérations internationales et des autres acteurs sportifs pour s’assurer que la Nouvelle-Calédonie ne soit plus, à l’avenir, représentée par le drapeau du FLNKS.

Pas un drapeau commun

Si la loi organique du pays offre la possibilité aux Calédoniens de choisir leurs signes identitaires, « il apparaît que depuis la parution de ces textes, aucun consensus n’a pu être établi sur le territoire autour d’un drapeau commun capable d’exprimer la diversité de la population », justifie le ministère. Ce dernier valide toutefois l’utilisation lors des Jeux du pacif du drapeau du CTOS, représentant un cagou sur un fond rouge et gris, qu’il juge « légitime et consensuel » dans le cadre des Jeux du Pacifique.

Les loyalistes ravis

Une position qui a ravi le député Metzdorf, engagé depuis plusieurs mois dans une bataille contre la reconnaissance du drapeau du FLNKS. En juillet, avec son groupe Générations NC, il avait déjà demandé à la justice de faire retirer l’emblème du permis calédonien. Le tribunal administratif avait finalement donné raison aux élus et demandé le retrait du drapeau de ce document officiel. La décision n’a toutefois jamais été mise en œuvre par le 17e gouvernement. « Nous espérons que le futur gouvernement de la Nouvelle-Calédonie appliquera cette décision », a exprimé Nicolas Metzdorf dans un communiqué diffusé ce mercredi 15 janvier, avant de conclure : « Je continuerai d’œuvrer pour que le territoire puisse se doter de signes identitaires communs à tous les Calédoniens. »