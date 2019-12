Préavis de grève en cascade dans 6 sociétés

La CSIP a déposé des préavis de grève à Avatea, la Brapac, Drink N’ Joy, Millésime, Pacific Drink et Colgate, toutes dirigées par Félix Bernadino. Si aucun accord n’est trouvé la grève prendre effet lundi 6 décembre à 00 heure.

La Confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP) a déposé des préavis de grève générale dans six sociétés du fenua dirigées par Félix Bernadino : Avatea, la Brapac, Drink N’ Joy, Millésime, Pacific Drink et Colgate. Il est question dans ces différents préavis de grève de 12 revendications salariales telles que la mise en place d’une commission paritaire, le reclassement et l’avancement du personnel, la mise en place d’un comité d’entreprise commun, la requalification des contrats CDD en CDI, la mise en place d’une grille de salaire interne, le paiement des heures supplémentaires ou encore la mise en place d’une prime d’intéressement en fonction des résultats. La CSIP rappelle que la grève est « le seul moyen légal à sa disposition pour porter auprès des employeurs les revendications légitimes et communes ».

Si aucun accord n’est trouvé le mouvement de grève prendra effet le lundi 09 décembre à 00 heure pour une durée indéterminée