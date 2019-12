Une employée de la Direction des transports terrestres a vendu des timbres fiscaux aux usagers et a fait disparaître leurs dossiers de transfert de carte grise. La direction fait état d’« une suspicion de fraude». Un usager affirme « je n’ai pas soupçonné une seconde que c’était un trafic ». Plusieurs mois après, aucune plainte ni même de main courante n’a été déposée par la direction.

Plus rien ne va à la direction des transports terrestres (DTT). En effet, une de ses employées, qui a entretemps quitté le service, a vendu au début de cette année des timbres fiscaux à des usagers pour la constitution de leurs dossiers de transfert de carte grise. Mais voilà, plusieurs long mois après, certains usagers n’arrivent toujours pas à récupérer leur carte grise.

« J’ai remis l’argent en espèces ce jour-là (…). Certains employés m’ont bien dit ‘quelqu’un de chez nous a encaissé l’argent’ » – Tamara

Comme Tamara, qui a fait plusieurs déplacements depuis Moorea mais sans aucun résultat. Elle affirme qu’elle n’utilise plus sa voiture : « Elle dort dans le garage, je ne m’en sers plus depuis six mois car j’en ai marre d’aller à la DTT pour qu’on me renouvelle ou pas la date d’échéance de la carte grise, c’est une histoire rocambolesque». Désespérée, Tamara affirme aussi que quand elle se rend à la Direction des transports terrestres, « on est baladé de bureau en bureau, c’est une galère pas possible pour récupérer cette carte grise ». Tamara confirme qu’elle a bien acheté son timbre fiscal à la DTT : « J’ai remis l’argent en espèces ce jour-là (…) il n’y a aucun doute là-dessus (…). Certains employés m’ont bien dit ‘quelqu’un de chez nous a encaissé l’argent’ ».

« C’est un cas de suspicion de fraude (…), des absences de timbres fiscaux dans le traitement de dossiers administratifs » – Lucien Pommiez

Du côté de la direction, on minimise les faits. « C’est quelque chose de circonscrit », estime le directeur de la DTT, Lucien Pommiez. Il affirme que chaque année ce sont 20 000 dossiers de transfert qui sont traités et que ce problème ne concerne qu’une centaine de dossiers : « On a pris contact avec certains des usagers qui ont été impactés par cette situation irrégulière ». Lucien Pommiez fait état d’« un cas de suspicion de fraude » car à l’heure actuelle il n’a pas l’assurance que ces agents aient vendu ou même revendu des timbres fiscaux aux usagers.

Le directeur des transports terrestres appelle les usagers à se rapprocher de ses services pour finaliser leur dossier et assure que les timbres fiscaux seront pris en charge par la DTT. Lucien Pommiez affirme qu’une instruction est actuellement menée par l’administration du Pays. Mais par contre aucune plainte ni main courante n’a encore été déposée.