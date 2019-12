Google cartographie Papeete

Si vous voyez ces jours-ci passer dans les rues de Papeete une voiture marquée de l’emblème de la mairie et surmontée d’une drôle de caméra, c’est que Google est dans la place. Tahiti 360 cartographie la ville.

L’entreprise Tahiti 360, qui couvre la Polynésie française pour Google Maps, Google Street View et Google Earth, cartographie depuis lundi 2 décembre 2019 et pour une dizaine de jours l’ensemble des rues, servitudes et chemins de Papeete.

Commandée par la commune, l’opération a commencé par les quartiers de Fare Ute, Patutoa, Taunoa, Fariipiti, Puea et Vaininiore, avant de s’étendre aux autres secteurs de la capitale. Un véhicule équipé d’une caméra installée sur le toit et portant le logo de la ville de Papeete parcourra systématiquement toutes les voies pour les répertorier et les photographier.

Google Maps est un service de cartographie en ligne accessible gratuitement. Il permet de zoomer jusqu’à l’échelle d’une habitation. Google Street View est un service de navigation virtuelle permettant de visualiser à 360° un lieu situé au bord d’une voie. Google Earth est un service d’imagerie satellite permettant de survoler la Terre et de zoomer sur le lieu de son choix. Les trois services sont connectés et l’on peut passer de l’un à l’autre en un clic.

Ce service sera particulièrement utile pour trouver une adresse précise, pour les besoins urbanistiques, pour améliorer la visibilité des commerces et pour aider les visiteurs à trouver facilement ce qu’ils cherchent.*

La mairie remercie ses administrés de réserver le meilleur accueil à ces professionnels.

Avec communiqué.