Premier procès dans l’affaire Sarah Nui

Le tribunal correctionnel de Papeete s’apprête à juger la première partie de la vaste affaire de trafic d’Ice appelée « Sarah Nui ». 14 personnes seront jugées pendant trois jours pour avoir écoulé la drogue en Polynésie.

C’est le premier volet d’une très médiatique affaire de trafic d’Ice qui sera jugé du 1er au 3 octobre prochain par le tribunal correctionnel de Papeete. Les juges entendront en effet 14 prévenus mises en examen dans l’affaire Sarah Nui. Une affaire qui avait été médiatisée après une vague d’interpellations et de perquisitions à Tahiti et dans l’hôtel de Fare Ute en août 2018. A l’époque près de 50 millions de Fcfp avaient été saisis par les enquêteurs de la gendarmerie et de la police. Deux trafiquants déjà bien connus de la justice, Maitai Danielson et Tamatoa Alfonsi avaient tout deux été arrêtés au Mexique, soupçonnés d’être à la tête du trafic. Au final ce sont près d’une quarantaine de personnes qui ont été mis en examen dans cette affaire.

En août dernier, le juge d’instruction en charge du dossier a rendu une première ordonnance de renvoi concernant la partie « écoulement » du trafic en Polynésie, comme l’avait révélé nos confrères de Tahiti Infos. C’est cette partie du dossier qui sera jugée dans les prochains jours. Parmi les prévenus, l’ancien entraîneur de futsal, Francis Tarano, et l’ancien instituteur de l’école To’ata et sélectionneur de l’équipe de Tahiti de futsal, Jacob Tutavae, dont l’interpellation avait fait la Une des médias.