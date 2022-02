Première médaille française aux JO d’hiver de Pékin

Les biathlètes français Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet ont décroché la première médaille de la France aux JO d’hiver de Pékin ce samedi. Ils ont en effet arraché l’argent en relais mixte de biathlon, en terminant derrière la Norvège et devant la Russie. Les précisions de notre partenaire Europe1.

Les biathlètes français Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet ont décroché la médaille d’argent du relais mixte des Jeux olympiques de Pékin , ce samedi sur le site venté de Zhangjiakou, derrière les Norvégiens et devant les Russes. Champions olympiques du relais mixte il y a quatre ans à Pyeongchang (Corée du Sud) dans une composition totalement différente, les biathlètes français, en argent cette fois-ci, apportent la première médaille des JO-2022 à la délégation tricolore.

Le biathlon, deuxième plus gros pourvoyeur de médailles aux Jeux d’hiver pour la France, se contentera nettement de l’argent pour mettre sa quinzaine olympique sur orbite. Les biathlètes français peuvent réaliser une véritable razzia, avec un match très attendu, tant chez les hommes que chez les femmes, avec la Norvège, l’autre nation dominante de la discipline.

Quentin Fillon Maillet à la lutte

Samedi pour lancer les hostilités, Anaïs Chevalier-Bouchet a connu de gros soucis sur le pas de tir, dans des conditions de très fort vent. Elle a réussi à limiter la casse sur le tir couché, mais debout, elle n’est pas parvenue à atteindre les cinq cibles malgré ses trois « pioches » (ou recharges autorisées en relais), ce qui l’a obligée à faire un tour sur l’anneau de pénalité. Julia Simon, quasiment parfaite sur le tir (deux « pioches »), alors que les autres nations ont été à la peine, et sur les skis, a totalement relancé les Bleus passant le relais à Emilien Jacquelin en tête. Après huit cibles blanchies, le numéro 2 mondial a craqué pour aller faire deux tours de pénalité.

Quentin Fillon Maillet a été à la lutte jusqu’au bout avec le Norvégien Johannes Boe et le Russe Eduard Latypov. C’est finalement Boe, cas contact depuis deux jours et autorisé uniquement à sortir de sa chambre pour s’entraîner et participer aux compétitions, qui a réglé le sprint final de toute beauté, Fillon Maillet prenant le meilleur sur Latypov. Après une journée de dimanche sans courses, les biathlètes ont à nouveau rendez-vous lundi et mardi avec le froid glacial de Zhangjiakou pour les individuelles : d’abord les femmes (15 km) puis les hommes (20 km).