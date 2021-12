Après les transports interîles, le pass sanitaire est étendu, ce mercredi, aux concerts, spectacles, discothèques et établissement de santé. Chez les professionnels on se dit prêt, tandis que le haussariat informe sur les derniers ajustements du dispositif.

Lire aussi : Pass sanitaire : mode d’emploi

Voilà dix jours déjà que le pass sanitaire est entré en application sur les vols domestiques au départ de Tahiti, et les bateaux interîles. Les passagers de Air Tahiti ou de l’Apetahi Express ont ainsi dû montrer patte blanche pour monter à bord, et la mise en place n’aurait jusque là « pas posé beaucoup de problème », d’après les compagnies, qui devaient déjà exiger depuis plusieurs mois une preuve de vaccination ou un test négatif.

Mais le pass sera bien une nouveauté en revanche, à partir de ce mercredi pour les boîtes de nuit, qui peuvent rouvrir dès ce soir pour la première fois depuis une vingtaine de mois, pour les pirogues à bringue, les salons et foires. L’ensemble des évènements festifs et musicaux hors restauration, sont aussi concernés et certains devront mettre en place le dispositif dès ce soir. Dans le milieu du spectacle, on se dit « prêt ». Après les restrictions de vols et de spectateurs, les professionnels ont vécu une nouvelle série de d’interdictions avec la vague de variant Delta, et voient, pour la plupart, le dispositif moins comme une contrainte que comme un outil pour « libérer » le secteur. « Ça va nous permettre de retravailler », confirme le vice-président du Syndicat des métiers de l’événementiel en Polynésie, Florian Sodoyer. Un doute, toutefois, demeure : difficile, encore, d’estimer le degré d’information des clients.

Du côté des salons et foires, concernés par le pass au-dessus de 50 stands, on se veut optimistes : « On a fait un petit tour, et on se rend compte que les gens sont quand même préparés », explique Jennifer Pontini, de DB Tahiti, qui organise à partir du 4 décembre le Salon de Noël à Mamao. Reste à espérer que le pass ne perturbe pas l’évènement : « On essaie de faire en sorte qu’il y ait le moins d’attente possible à l’entrée, reprend la directrice. Ca veut dire plus d’entrées de visiteurs, mais aussi plus de personnel, et des charges en plus ».

Les contrôles à l’entrée des sites concernés par le pass devraient se faire rapidement. Tous les visiteurs doivent présenter un QR code, qui peut être imprimé sur papier (sur le certificat numérique de vaccination ou le certificat de test négatif par exemple) ou importé sur un téléphone à l’aide de l’application TousAntiCovid. Les responsables d’évènements ou d’établissements dotés d’une version « professionnelle » de cette même application n’ont alors qu’à scanner le QR Code. Pas d’information sur l’état de santé ou de vaccination du client : l’application se limite à afficher un symbole de validation.