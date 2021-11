Pass sanitaire : mode d’emploi

Le pass sanitaire entrera en application le 22 novembre sur les vols de Tahiti vers les îles, et le 1er décembre dans les discothèques, concerts, spectacles, foire et hôpitaux. Si les autorités assurent que « tout est prêt », les modalités pratiques du dispositif soulèvent encore beaucoup de questions. Tour d’horizon.

Qu’est ce que le pass sanitaire ?

Le pass sanitaire, utilisé en métropole dès juillet, et qui a été mis en place dans plusieurs pays du monde, consiste à conditionner l’entrée de certains lieux à différentes « preuves sanitaires ». Il ne s’agit donc pas d’un document unique ou d’une application, mais d’un dispositif règlementaire qui requiert la présentation de diverses pièces sous format numérique ou papier. Au fenua, comme en métropole, trois documents pourront être présentés pour accéder aux lieux concernés : un certificat de vaccination pour les personnes pouvant justifier d’un schéma vaccinal complet, et pour les autres un certificat de test négatif ou un certificat de rétablissement. Tout ces documents sont porteurs d’un QR code qui pourra être scanné à l’entrée des établissements, ou, lors de contrôles, par les forces de l’ordre. Ils pourront être présentés sur un téléphone, sous forme photo du certificat, de fichier PDF, ou importé sur l’application nationale dédiée, TousAntiCovid, ou sous format papier.

Qui est concerné ? Dans quels lieux ?

Dès le lundi 22 novembre, le pass sanitaire sera exigé pour embarquer dans les transports reliant Tahiti aux autres archipels. Il replacera donc le « pass de protection des îles » qui conditionne déjà, depuis la mi-août, l’embarquement sur ces vols à une preuve de vaccination ou un test négatif. Seuls changements, les voyageurs devront présenter un QR code à la place de leur carnet de vaccination « papier », et les personnes justifiant d’une immunisation pourront embarquer. Les navettes entre Tahiti et Moorea, de même que les vols en direction de Tahiti, ne sont pas concernés. À partir du 1er décembre, le pass sanitaire sera exigé à l’entrée des boites de nuits, qui rouvriront donc après 20 mois de fermeture, ainsi qu’à l’entrée de tous les concerts, spectacles, et autres évènements organisés dans les établissements accueillant du public, qui ne subiront plus de limite de jauge. Cette application, qui n’est pas optionnelle, couvre aussi bien les grands espaces comme To’ata ou les théâtres de la Maison de la culture que les salles de restaurants ou salles communales qui sont louées pour des mariages ou des évènements festifs. Les hôpitaux et cliniques seront aussi concernés, à la même date, mais seulement pour les patients en soins programmés, et leurs visiteurs. Les personnes fréquentant les établissements de santé pour une urgence ne sont pas concernées. Dans l’ensemble de ces activités et établissements, le pass sanitaire sera exigé pour toutes les personnes de plus de 12 ans et deux mois, qu’il soit résidents en Polynésie ou non. « Il y aura une période de transition, de pédagogie » avant l’application de sanctions, prévient Romain Fleury, chef de projet numérique à la plateforme Covid. Comme l’a précisé le haut-commissaire, cette liste de lieux pourra être étendue en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Personnes vaccinées : comment obtenir son certificat ? Le certificat de vaccination est la première option, et la seule option pérenne, pour pouvoir entrer dans les lieux concernés par le pass sanitaire. Ce certificat, disponible depuis plusieurs mois et que plusieurs milliers de Polynésiens ont déjà obtenu pour pouvoir voyager, peut être demandé gratuitement en ligne sur le site mes-démarches.pf. Après avoir renseigné son état civil et fourni une photographie de sa pièce d’identité et de son carnet de vaccination papier distribué dans les centres, la plateforme Covid valide le dossier et envoie par mail le certificat comportant un QR code. « Nos délais de traitement sont d’environ 24 heures en ce moment » précise Romain Fleury, mais ils pourraient s’étendre en cas d’afflux de demandes. Les services techniques du Pays travaillent à une automatisation du processus, qui implique aujourd’hui un traitement humain : « cela devrait rendre d’ici quelques semaines les choses beaucoup plus fluides ». https://www.radio1.pf/cms/wp-content/uploads/2021/11/PASS-SANITAIRE-2-certificat-de-vaccination.wav

Seules les personnes justifiant d’un « schéma vaccinal complet » obtiendront un QR code valide dans les lieux concernés par le pass sanitaire. En Polynésie, cela regroupe les personnes vaccinées avec deux doses du vaccin Pfizer (7 jours après la dernière injection), avec une seule dose Pfizer, mais qui avaient justifié, lors de leur vaccination, d’une contamination passée (« protocole en une dose ») ou avec une dose unique de Janssen (21 jours après l’injection). Ce certificat et son QR code sont aussi utilisables à l’extérieur du fenua, notamment pour voyager en métropole, et aux États-Unis, qui peuvent toutefois avoir des appréciations légèrement différentes du « schéma vaccinal complet ». À partir du 15 décembre, et suivant les annonces d’Emmanuel Macron, la validité du certificat de vaccination sera conditionné, pour les personnes de plus de 65 ans, à une troisième dose de vaccin. Cette troisième dose est accessible depuis plusieurs semaines au fenua pour les plus de 60 ans et les personnes présentant des comorbidités.

Non-vaccinés : où se faire tester ?

La deuxième option pour obtenir le sésame est cette fois payante, et concerne les personnes non-vaccinées ou pas complètement vaccinées. Elle peuvent obtenir un certificat de dépistage Covid négatif. Il peut s’agir des tests RT-PCR ou des tests antigéniques (« tests rapides ») pratiqués en laboratoires d’analyses médicales, ou des autotests vendus en pharmacie, mais seulement si il a été réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé, comme le pharmacien. La direction de la Santé tient à jour une liste des lieux habilités à fournir ces certificats. « Ce sont des tests de convenance, à la charge du patient », rappelle Romain Fleury. Raison pour laquelle les centres de prélèvement de la direction de la Santé et de l’institut Malardé, qui pratiquent des tests gratuits pour les personnes présentant des symptômes ou ayant été en contact avec un cas positif, ne délivreront pas de certificats et de QR code. « Ils ont vocation a assurer la surveillance sanitaire, pas de vous permettre de partir en vacances », pointe le chargé de projet. Le coût des tests évolue entre 1 200 et 2 000 francs en pharmacie (kit de test rapide et certification comprise) et 12 000 à 15 000 francs pour des tests RT-PCR en laboratoire. https://www.radio1.pf/cms/wp-content/uploads/2021/11/PASS-SANITAIRE-3-se-faire-tester-et-immunité.wav Comment obtenir un « certificat de rétablissement » ? Troisième option qui s’offre, là aussi, aux personnes non vaccinées : la preuve d’une contamination de moins de 6 mois, qui confère une immunité relative, et limite temporairement les possibilités de vaccination. C’est donc, paradoxalement, un test de dépistage positif, là encore certifié, qui fait office de sésame. Il astreint à un isolement de 10 jours, mais permet, à partir du 11e jour et pendant 6 mois après la date de prélèvement, d’accéder aux lieux concernés par le pass sanitaire. C’est le professionnel de santé qui a pratiqué le test qui fournit le certificat et son QR code. Ceux qui ont été testés positifs pendant la vague de Covid de juillet à octobre peuvent contacter l’établissement ayant établi leur résultat positif pour obtenir leur certificat. Dont la validité sera donc de 6 mois à partir de la date de prélèvement. Qui contrôle ? À quelles informations a-t-il accès ?