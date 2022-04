Présidentielle : règles sanitaires et modalités du vote

Le Haut-commissariat a envoyé un communiqué pour préciser les règles sanitaires et les modalités du vote appliqués à l’élection présidentielle de ce samedi. Le masque ne sera pas obligatoire mais « recommandé », et aucun document attestant de l’état sanitaire des électeurs ne sera nécessaire.



À l’occasion du premier tour de l’élection présidentielle qui aura lieu le samedi 9 avril, le Haut-commissariat a précisé les règles sanitaires et les modalités de vote. Les 250 bureaux de vote des 48 communes seront ouverts de 8h à 19h. Il n’y aura aucune limitation mise en place sur le nombre de personnes présentes simultanément dans les bureaux de vote mais les présidents des bureaux sont invités à « éviter les situations de grande promiscuité ». Le port du masque ne sera pas obligatoire mais « recommandé », notamment pour les personnes âgées ou fragiles et bien sûr les cas contacts. Des masques, du gel hydroalcoolique ou un point de lavage des mains seront mis à disposition des électeurs et des personnes dans les bureaux de vote. Pas besoin de présenter de preuve de vaccination, de rétablissement au Covid-19 ou un test virologique pour aller voter ou participer à l’organisation et au déroulement du scrutin, précise le Haut-commissariat.

Pour voter, les électeurs doivent présenter un titre permettant de justifier de leur identité : carte nationale d’identité en cours de validité ou périmée depuis moins de 5 ans ; passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans ; carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ; carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’État ; carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ; carte d’invalidité civile ou militaire, avec photographie ; carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec photographie ; carte d’identité ou carte de circulation avec photographie délivrée par les autorités militaires ; permis de conduire ; carte vitale avec photographie et carte délivrée par la caisse de prévoyance sociale avec photographie. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, l’électeur n’est pas tenu de présenter une pièce d’identité. Il convient simplement au président du bureau de vote de constater qu’il connaît la personne qui se présente ou, à défaut, d’obtenir son identité par tout moyen à sa convenance.

