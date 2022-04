Après sa lettre, Emmanuel Macron envoie une vidéo aux Polynésiens

Dans la dernière ligne droite avant le premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron a enregistré une vidéo adressée aux électeurs polynésiens, après la lettre ouverte qu’il leur avait envoyé la semaine dernière.

Chaque territoire ultramarin a droit aux siennes : une lettre, et à présent une vidéo, du Président de la République qui s’adresse aux électeurs. « D’abord, vous me manquez », déclare Emmanuel Macron en faisant référence à son déplacement en Polynésie en juillet dernier.

« La Polynésie a aussi une place particulière dans la nation à cause du fait nucléaire, dit Emmanuel Macron qui redit ce qu’il avait déclaré ici, oui, la France a une dette à l’égard de la Polynésie française parce que celle-ci a abrité les essais. J’assume pleinement que la France soit une puissance nucléaire et donc j’assume les conséquences de ce choix, et la reconnaissance qui s’y attache. » Il évoque l’ouverture des archives et l’accompagnement renforcé des victimes pour finaliser les demandes d’indemnisation, mais n’annonce pas de « paiement » de cette dette sous une autre forme.

Pour « regarder l’avenir », l’expression-clé de l’allocution, il commence par regarder un peu en arrière, rappelant la « solidarité » de la France avec la Polynésie, par exemple l’aide durant la crise sanitaire ou la convention santé. « Regarder l’avenir, dit aussi Emmanuel Macron, c’est lutter avec les autorités du Pays contre l’augmentation des prix qui est devant nous. »

Emmanuel Macron termine cette vidéo de 4 minutes et demie avec la promesse d’une pêche, d’une perliculture et d’un tourisme « durables », de l’accompagnement de la jeunesse par l’ouverture du RSMA à Hao, et du rôle protecteur de la stratégie Indo-Pacifique de la France, avant un appel à lui confier un nouveau mandat de 5 ans.