Un trimaran entièrement recyclé à quai à Punaauia

Romain Pilliard et Christophe Colaris, commandant du Lyrial du Ponant, sont arrivés à Tahiti avec leur trimaran, Use It Again! by Extia. Ce bateau, construit en 2005 pour Ellen MacArthur, puis abandonné, a été rénové pour une seconde vie. L’objectif : vivre des aventures exceptionnelles tout en minimisant notre impact sur la planète.

L’ancien trimaran d’Ellen MacArthur, record du Tour du monde en solitaire en 2005, abandonné sur un quai de Brest entre 2011 et 2016, remis en état en 2017, arrivé 4e de la Route du Rhum dans la catégorie Ultimes en 2018 et aujourd’hui engagé dans un tour du monde à l’envers, est à Tahiti. Romain Pilliard et Christophe Colaris ont posté des photos de leur arrivée, expliquant qu’ils ont été accompagnés par le club de voile et de pirogues de Arue, jusqu’à la marina Taina de Punaauia.

Ce trimaran, baptisé Use It Again! by Extia, est particulier car il a été rénové selon les principes de l’économie circulaire. « Son équipement et celui du marin ont été choisi parmi du matériel de préférence reconditionné ou recyclé en tenant compte des contraintes techniques et de sécurité. » C’est un mix énergétique éolienne, hydrogénérateur et panneaux solaires qui assure le fonctionnement des instruments de navigation. Un matériel, lui aussi, issu de pièces reconditionnées par les fournisseurs.

La compagnie de croisière Ponant prête main forte… et un équipier exceptionnel

Après un départ le 9 février de Lorient, pour une tentative de record du Tour du monde à l’envers, le trimaran s’échoue dans les canaux de Patagonie. Les dégâts sur la quille, l’étrave et la coque centrale sont conséquents et le bateau doit être sorti de l’eau pour les réparations. C’est la fin de la tentative du record puisqu’il y a eu assistance et escale, Alex Pella, le co-équipier de Romain Pilliard, rentre alors en Espagne et le bateau est, lui, rapatrié à Ushuaia. Christophe Colaris, commandant du Lyrial de la compagnie du Ponant, qui a vu arriver le Use It Again! by Extia en piteux état, met équipage et moyens logistiques à sa disposition et le bateau est réparé. Un acte de solidarité qui est le point de départ d’une nouvelle aventure : Romain Pilliard reprend son tour du monde à l’envers, avec Christophe Colaris comme nouvel équipier et Ponant comme nouveau partenaire. Use It Again! by Extia est remis à l’eau le 10 mars et un nouveau programme de navigation est lancé.

Le navire a traversé l’océan Pacifique, partant de Ushuaia le 16 mars pour rejoindre Papeete, puis il traversera l’océan Indien vers Cape Town et enfin rejoindra Lorient en remontant l’océan Atlantique. Ces traversées ont pour objectif d’alerter le grand public de l’urgence de modifier nos modes de consommation, de montrer qu’un projet performant peut s’intégrer dans une économie circulaire et de donner la parole aux initiatives de cette économie circulaire. « Partir 16 ans après le record d’Ellen MacArthur sur ce trimaran d’ancienne génération, rénové et entretenu selon les principes de l’économie circulaire, est la démonstration que la qualité de la performance technique et sportive et de l’aventure humaine, n’est pas réservée aux projets les plus coûteux et les plus impactants pour la planète. » Ce tour du monde du trimaran permettra également d’aider la recherche en enregistrant le bruit des océans et des cétacés tout au long du parcours afin de réaliser une cartographie sonore de tous les océans : « une première mondiale ».