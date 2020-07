Prévenir pour mieux guérir le diabète

L’Association des diabétiques et obèses de Polynésie française (ADOPF) a entamé ce samedi matin au Super U Tamanu de Punaauia, et ce jusqu’à 16 heures, son action de dépistage gratuit du diabète. Une prévention qui se poursuivra demain dimanche, de sept heures à midi au même endroit.

L’Association des diabétiques et obèses de Polynésie française s’est installée pour ce weekend au Super U Tamanu de Punaauia, avec le soutien du Rotary Club de Papeete. Elle propose des dépistages gratuits du diabète, et des conseils d’hygiène de vie. Lydia Pua, présidente de l’Association des obèses et diabétiques de Polynésie Française, estime que ces compagnes de prévention qui se tiennent tous les mois sont nécessaires. « Il y a environ 45 000 personnes atteintes du diabète en Polynésie, et près de la moitié de ces personnes qui l’ignore. »

Toutefois, ces tests n’indiquent pas si vous avez le diabète. Ils indiquent uniquement un taux de glycémie. Les personnes qui se font tester à la sortie du magasin ne sont en général pas à jeun et donc ce taux peut s’avérer un peu plus élevé. Toutefois, le test reste un bon marqueur pour évaluer l’état de santé et selon le résultat, après en avoir discuté avec la personne testée, l’infirmière la dirigera si nécessaire vers son médecin traitant. Car seule une prise de sang peut révéler des traces de diabète comme le confirme Lydia Pua. « Nous ne faisons que de la prévention (…) prévenir la personne comme quoi son taux de glycémie est élevé. Mais seule la prise de sang peut dire si la personne est diabétique ou pas. »

L’Association des diabétiques et obèses de Polynésie française sera aussi présente demain dimanche, toujours au Super U Tamanu de Punaauia, de sept heures à midi.