Le référé de Gérald Prufer contre France Télévisions a été reporté au 31 mai prochain. En attendant, la direction du groupe ne pourra prendre aucune décision concernant la nomination d’un autre directeur général à Polynésie la 1ère. Me Eftimie-Spitz considère que Wallès Kotra « fait fi de la procédure » car il a d’ores et déjà annoncé aux centrales syndicales de Pamata’i que le prochain directeur de Polynésie la 1ère sera en place en juin prochain. De son côté l’épouse de Gérald Prufer affirme qu’elle a été « dévastée » et se demande « à qui profite le crime ? ».

L’ancien directeur général de Polynésie la 1ère Gérald Prufer a assigné au tribunal du travail le directeur exécutif en charge de l’outre-mer de France Télévisions, Wallès Kotra, pour demander sa réintégration. L’audience de référé devait se tenir ce vendredi matin

Les poursuites disciplinaires à l’encontre de Gérald Prufer ont été levées mais …

Ce fut une surprise pour Gérald Prufer de recevoir mercredi dernier un courrier du service des ressources humaines de France Télévisions, pour l’avertir de la levée des poursuites disciplinaires. Car depuis son entretien préalable à licenciement, qui a eu lieu à Paris le 21 mars dernier, le DG de Polynésie la 1ère est resté sans aucune nouvelle de sa hiérarchie. Certains pensent même que la levée des poursuites disciplinaires à son encontre est une réponse à la convocation de Wallès Kotra au tribunal du travail de Papeete.

Pour rappel, Gérald Prufer s’était rendu à Paris le 10 mars dernier pour participer à un séminaire organisé par le groupe France Télévisions. Mais deux heures après sa descente d’avion, le voilà convoqué dans le bureau du directeur en charge de l’outre-mer de France Télévisions, Wallès Kotra, pour être re-convoqué le 21 du même mois à un entretien préalable au licenciement, avec interdiction de quitter la métropole.

On lui reprochait alors d’avoir tenu des propos relayés dans le blog du Monde, lors du dernier Fifo au fenua : « Les gens de France 2 sont perçus comme les seigneurs, ceux de France 3 comme les paysans et l’outre-mer, comme les glandus sous les cocotiers ».

La réintégration de Gérald Prufer à Polynésie la 1ère toujours pas en cours

Wallès Kotra, en mission au fenua pendant une semaine, a organisé des réunions avec notamment les organisations syndicales de Polynésie la 1ère. Il leur a annoncé que le prochain directeur de la station sera en place en juin prochain. Me Eftimie-Spitz ne comprend pas qu’une telle communication ait été faite au sein de la chaîne, alors même qu’une procédure en est cours. Elle estime que Wallès Kotra « fait fi de la procédure ». Elle considère que son client est dans « la même situation qu’hier (…). Il est suspendu de toutes ses fonctions et est en attente de son affectation ». Elle a d’ailleurs fait remarquer au tribunal que la procédure disciplinaire a été levée mais qu’au final France Télévisions est resté sur sa position de départ, puisque Gérald Prufer est en attente d’une prochaine affectation au lieu de sa réintégration à Polynésie la 1ère.

Me Eftimie-Spitz s’est opposée à toute forme de renvoi. Elle affirme que « cette situation dure depuis trop longtemps ». Puis elle a précisé que si renvoi il y avait, elle souhaitait d’abord avoir la « sécurité que France Télévisions ne nomme aucun directeur entre-temps » ou alors que le dossier de Gérald Prufer soit jugé en l’état, « sans faire cas du courrier du 22 mai » ou alors que ce courrier soit pris en considération. Me Eftimie-Spitz a aussi affirmé que Wallès Kotra, à travers l’équipe juridique du groupe, a eu le temps de préparer sa défense, puisqu’il a reçu sa convocation depuis une semaine.

Wallès Kotra accueilli par un huissier à sa descente d’avion

Le directeur aux Outremers de France Télévision Wallès Kotra est effectivement arrivé vendredi dernier. Il a été accueilli par un huissier, mandaté par le tribunal du travail de Papeete, à sa descente d’avion. Il a été convoqué au tribunal vendredi matin mais ayant pris l’avion en direction de Paris, ce dernier s’est fait représenter par un avocat qui a demandé le report de cette audience. Me Eftimie-Spitz affirme que « cela aurait été bien qu’il (NDLR Wallès Kotra) assume sa décision ». Du côté des proches, on affirme que « le ton est plus cordial et beaucoup moins violent et incisif qu’au début ».

« À qui profite le crime? » Anne-Marie Prufer

Anne-Marie Prufer, l’épouse de Gérald, affirme que lorsqu’elle a appris la nouvelle elle a pris contact avec Wallès Kotra. « Je l’ai eu au téléphone, j’étais dévastée, en pleurs, il m’a dit ne t’inquiète pas, Gérald fait partie de mon clan et de ma famille, je vais l’aider. Mais cette aide n’est jamais arrivée, mais rien de sa part. Alors qu’il se connaissent depuis 30 ans ». Dans une lettre ouverte adressée au directeur des outremers de France Télévisions elle écrit d’ailleurs : « Après 40 ans de bons et loyaux services au sein d’une entreprise voilà comment aujourd’hui on traite un haut manager (…). À qui profite le crime? (…). Préméditation, isolement, assignation à résidence, cabale, lâcheté, cruauté, volonté de nuire, de détruire… Tellement de questions sans réponses depuis des jours et des jours (…). De grandes amitiés sont née, où sont-elles pour certaines aujourd’hui ?».

Gérald Pruffer a affirmé que « si demain il (NDLR : Wallès Kotra) me tend la main, peut-être que je vais la serrer ». Et d’ailleurs au sortir de l’entretien préalable le 21 mars dernier, Gérald Prufer a assuré à Wallès Kotra ainsi qu’au directeur des ressources umaines de France Télévisions que « si la décision que vous prendrez est juste et équilibrée je ne partagerai ni haine ni rancœur. C’est ce que j’ai appris de Pouvanaa a Oopa ».

Hasard du calendrier ou pas, en Martinique d’où est originaire Gérald Prufer, la date du 22 mai est symbolique, c’est l’abolition de l’esclavage. Et Gérald Prufer a le même jour été « libéré » de toutes poursuites disciplinaires à son encontre.