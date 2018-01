PSG : l’intersyndicale relance la menace du blocage

A quelques jours de la visite de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, et avant l’examen de la réforme des retraites au CESC, l’intersyndicale a lancé un nouvel ultimatum au gouvernement d’Edouard Fritch. L’intersyndicale souhaite être reçue par le président du Pays pour mettre à plat plusieurs dossiers parmi lesquels ceux de réforme de la PSG, du code du travail ou encore de la composition du CESC.

L’intersyndicale CSTP/FO, CSIP, O oe to oe rima et Otahi a envoyé la semaine dernière un courrier au président du Pays, Edouard Fritch, pour solliciter un entretien sur la réforme de la PSG, ont révélé lundi nos confrères de TNTV. Selon Atonia Teriinohorai, le secrétaire général de O oe to oe rima, le projet de loi du Pays qui sera étudié vendredi au CESC « n’a rien à voir avec ce que l’on a discuté ». Le syndicaliste explique que l’union patronat-syndicats « a fait des contre-propositions » qui n’ont, selon lui, pas été prises en compte.

Autre motif de crispation entre le syndicat et le Pays, la modification du fonctionnement du CESC. Le Pays prévoit en effet de modifier la répartition des collèges du conseil consultatif. « Et comme par hasard », dénonce Atonia Teriinohorai « c’est nous qui sommes visés ». Le syndicaliste affirme que le gouvernement veut faire entrer un autre syndicat au CESC. Syndicat « qui n’est pourtant pas représentatif » s’insurge Atonia Teriinohorai. « Le gouvernement en a marre qu’on réagisse à chaque fois que nous ne sommes pas d’accord avec un texte. (…) Nous sommes un contre pouvoir ».

Si le président du Pays accepte de recevoir l’intersyndicale, les modifications prévues dans le code du travail seront aussi au programme des discussions. « nous ne sommes pas d’accord avec ces modifications, nous avons des acquis », tempête le leader de O oe to oe rima. L’intersyndicale espère être reçue cette semaine. Sans quoi elle annonce le blocage des institutions au moment du séjour de la ministre des Outre-mer.