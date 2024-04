Puissant séisme à Taiwan, alerte tsunami du Japon aux Philippines

Un puissant séisme, dont la magnitude est estimé à 7,4, a secoué Taiwan ce mardi après-midi. Des évacuations ont été ordonnées dans le nord de l’île, dans le sud du Japon, mais aussi aux Philippines, par crainte de répliques et d’un tsunami. Aucune alerte n’est en cours pour la Polynésie ou l’Est du Pacifique.

La première secousse a été enregistrée juste avant 8 heures du matin dans l’Est de Taiwan, comme le rapporte Associated Press et d’autres agences internationale et a été ressenti jusque sur la côte Ouest, plus densément peuplée, et le Nord, où se trouve la capitale Taipei. Avec une magnitude estimée entre 7,4 et 7,5, il s’agirait du plus puissant séisme enregistré sur l’île depuis 25 ans. Des images circulant sur les réseaux sociaux montre des bâtiments partiellement effondrés ou gravement fragilisés dans la région de Hualien, sur la côte Est. Des ruptures du réseau électrique, de canalisations et d’axes de circulation, ferroviaires, notamment, sont aussi à déplorer. Le bureau de la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, a déclaré qu’elle avait dépêché l’armée dans la région pour participer aux opérations de secours, sans parler d’un nombre de victimes à ce stade. D’après l’agence géologique américaine, l’USGS le premier séisme a été suivi de puissantes répliques de magnitude 6,5 et 5,7.

Des ordres d’évacuation ont aussi été émis sur la plusieurs côtes Taiwanaises par craintes de répliques qui engendreraient des vagues importantes. Les autorités japonaises ont elles même lancé des procédures d’alerte dans la région d’Okinawa, au sud de l’archipel, craignant des vagues de près de trois mètres sur les côtes. Plusieurs aéroports ont stoppé leur activité par mesure de sécurité. Comme le rapporte Al Jazeera, l’agence sismique des Philippines a aussi alerté sur des risques de vagues hautes voire de tsunamis sur ces côtes, conseillant aux habitants des zones côtières à risque de gagner des points hauts ou des refuge situés loin du littoral.