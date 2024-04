Rugby : deux cadres du Stade toulousain au fenua pour partager leur expertise

Philippe Laurent, directeur de la Ligue d’Occitanie et Valentin Laurent, entraîneur des U12 et U14, ont été sollicités par le Papeete Rugby Club dans le cadre du partenariat qui le lie au Stade toulousain depuis 2021. Au programme de leur séjour, des stages de perfectionnement pour les jeunes, des formations pour les cadres des clubs locaux, et même des initiations au Rugby dans les quartiers prioritaires de Papeete.

L’expertise toulousaine au service du fenua. C’est ce que propose encore une fois le Papeete Rugby Club aux amateurs d’ovalie polynésiens. Grâce au partenariat établi depuis 2021 avec le Stade toulousain – le club professionnel de rugby le plus titré de France et d’Europe – désormais parrain du club de la capitale, Philippe Laurent a de nouveau été sollicité pour venir former les joueurs du fenua. Dix mois après son premier séjour à Tahiti, le directeur de la Ligue d’Occitanie également ex entraîneur de l’équipe de France féminine, n’a pas hésité à répondre favorablement à la demande du club de Papeete. Pour son deuxième stop, il est accompagné par Valentin Laurent, entraîneur des U12 et U14 des rouges et noir. Au programme pour ces deux experts, un stage de perfectionnement se déclinant sur deux sessions.

Stages de perfectionnement

Le premier, dédiée aux U16 et U18, a démarré ce mardi au stade Excelsior de la Mission et s’étale sur deux jours. Il rassemble une trentaine de jeunes souhaitant travailler davantage leur technique. L’autre aura lieu du 11 au 13 avril à Raiatea, pour un public plus jeune avec des U12 cette fois. Deux sessions de perfectionnement donc, visant essentiellement les potentiels futurs leader du rugby polynésien. « L’objectif, c’est de les faire travailler techniquement, de travailler sur la philosophie du Stade toulousain et du jeu à la toulousaine avec un ballon qui bouge beaucoup », explique Guillaume Baigts, responsable de l’école de rugby. Il souhaite aussi par le biais de cette initiative « révéler le potentiel » des joueurs locaux pour que la Polynésie puisse un jour, comme d’autres pays du Pacifique, tenir » une place importante dans le rugby mondial. »

Les structures locales « travaillent déjà bien »

Depuis quelques années, la discipline se développe au fenua via les clubs, mais aussi les établissements scolaires qui proposent des sections spécialisée en rugby. Pour Philippe Laurent, la Polynésie dispose d’un vivier de joueurs « très intéressants ». Selon lui, « il ne manque pas grand-chose » aux structures locales qui « travaillent déjà bien ». Ce qui fait défaut en revanche, ce sont encore et toujours les « rapports d’opposition qui sont ne sont pas assez fréquents et homogènes. » Une problématique déjà identifiée, commune à d’autres disciplines et sur laquelle le club de Papeete travaille de manière assez active en proposant à ces licenciés, tout au long de l’année, des stages et rencontres en dehors du territoire.

Le Rugby club de Papeete reconnu d’intérêt général

Le club de Papeete, reconnu d’intérêt général par le gouvernement depuis janvier, a souhaité faire en sorte qu’un maximum de personnes, puissent profiter des savoirs des deux cadres toulousains. Plusieurs événements sont ainsi prévus en plus du stage de perfectionnement avec des tournois scolaires, des initiations au rugby dans les quartiers prioritaires et des matinées de formation en faveur des éducateurs de l’ensemble des clubs de rugby du fenua. De quoi continuer « d’impulser une bonne dynamique » à l’ovalie locale qui accueillera d’ailleurs la 5e édition du “Papeete International Rugby 7s”. Cette compétition inscrite sur la liste des “grandes manifestations sportives” du Pays devrait avoir lieu le 11 et 12 octobre prochain à Pater.