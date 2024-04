Alors que les rumeurs de remaniement courent depuis plusieurs semaines déjà, le président du Pays évoque un changement qui « ne concerne pas forcément les personnes », mais qui pourrait prendre la forme d’une « redistribution des portefeuilles », qu’il annoncera lors du premier anniversaire de sa mandature, en mai.

Oui, il y aura bien du changement au gouvernement le mois prochain, dit Moetai Brotherson, qui nous prépare plutôt à une partie de bonneteau : « Ça ne concerne pas forcément les personnes, ça peut concerner les portefeuilles, une redistribution des portefeuilles. C’est une forme de remaniement, mais vous en saurez plus lors du bilan des un an.»

Le président du Pays se refuse à évoquer le sort qui sera réservé à Tevaiti Pomare, ministre de l’Économie et des Finances, contesté dès son arrivée en poste et qui ne fait pas l’unanimité, même pas au sein de la majorité. Moetai Brotherson veut pour preuve de la compétence du ministre et de ses services la célérité avec laquelle le projet de loi fiscale a été redéposé à l’assemblée, quasiment à l’identique, après son annulation par le Conseil d’État. Certes, il s’agit « qu’il n’y ait pas de rupture », ou le moins possible, dans les recettes fiscales, mais la menace d’un nouveau recours au fond n’est pas définitivement écartée.

Moetai Brotherson nous « invite » à relire les conclusions du Conseil d’État, mais il n’est pas exact de dire que la haute juridiction n’a « rien trouvé à redire sur le fond » : le conseil d’État a basé sa décision sur la forme – le non respect du règlement intérieur de l’assemblée -, et conclu qu’il n’a même pas besoin d’examiner les motifs de fond pour annuler la loi. En réalité, le président sait, puisque l’ordre des avocats et les promoteurs immobiliers l’ont déjà annoncé, qu’un texte identique au premier serait attaqué à nouveau, cette fois sur le fond : d’ailleurs il précise aussi que de « petits amendements » seront apportés au texte en séance à l’assemblée, justement sur … des motifs de fond.