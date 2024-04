Le Terevau hors-service au moins une semaine encore

À l’arrêt depuis le 16 mars à cause d’un important souci moteur, la navette rapide est toujours en panne. La direction a fait venir un ingénieur australien pour renforcer son équipe technique, mais reste dans l’attente de certaines pièces. Elle assure mettre tout en place pour pouvoir reprendre les rotations entre Papeete et Vaiare lundi prochain.

Le Terevau n’a toujours pas repris la mer. Depuis le 16 mars, la navette rapide rouge et blanche qui effectue quotidiennement les rotations entre Papeete et Vaiare n’a pas bougé. La panne d’un des moteurs évoquée par la direction s’avère plus compliqué à réparer que prévu. La direction, qui espérait pouvoir reprendre les rotations le 25 mars dernier, accuse déjà une semaine de retard supplémentaire. Ce mardi, elle évoque une nouvelle semaine d’attente. Un ingénieur australien, arrivé lundi soir au fenua, est venu prêter main forte aux équipes techniques du navire, et de nouvelles pièces sont attendues demain… Dans le meilleur des cas, le Terevau pourrait reprendre ses rotations lundi prochain.