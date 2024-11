Punaauia : deux piétonnes de 17 ans décédées après avoir été percutées par une voiture

Deux adolescentes de 17 ans sont décédées, ce vendredi en début de soirée, après avoir été percutées par une voiture sur la RDO, entre le pont d’Outumaoro et la passerelle du centre commercial Moana Nui de Punaauia. Un enfant qui se trouvait à bord de la voiture a aussi été blessé et évacué vers le CHPF.

L’accident a eu lieu peu avant 20 heures, au PK8, en bas de la descente de la RDO, avant la passerelle piétonne du centre commercial Moana Nui. D’après des témoignages diffusés sur les réseaux sociaux, les deux victimes marchaient le long de la RDO avant d’avoir été percutées. D’autres témoins assurent que les deux adolescentes ont tenté de traverser la voie rapide – limitée à 50 km/h sur ce tronçon, mais où beaucoup de voitures roulent plus vite après la descente – sans emprunter la passerelle piétonne située un peu plus loin. Une enquête a été ouverte sur les causes et circonstances de l’accident.

Les secours et les forces de l’ordre étaient encore sur zone à 21h30, et l’accident a engendré d’importants ralentissements dans le sens Papeete – Paea. Dans un communiqué, le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française a « adressé ses sincères condoléances aux familles et aux proches des deux jeunes femmes brutalement décédées » et « tient à exprimer son soutien et sa profonde compassion envers les familles endeuillées par ce terrible drame ».

Cet accident tragique intervient à la fin d’une semaine de débats et de sensibilisation sur la sécurité routière, marquée par un séminaire entre professionnels et une journée grand public, jeudi à la place To’ata. Le Haut commissariat « rappelle à tous les usagers de la route l’importance de respecter les règles de sécurité et de redoubler de vigilance, particulièrement dans les zones fréquentées par des piétons, pour prévenir de telles tragédies ». Cet accident fait grimper à 31 le nombre de décès sur les routes du fenua cette année.