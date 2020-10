Qualification en coupe de France : le tribunal tacle de nouveau la Fédération de football

L’AS Vénus a une nouvelle fois obtenu la suspension de la décision de la Fédé qui avait choisi Tiare Tahiti pour jouer en Coupe de France. Mais après plusieurs mois de procédures au fenua, c’est Paris qui pourrait siffler la fin de partie : la fédération nationale envisage d’annuler purement et simplement la participation des clubs ultramarins à la compétition cette année.

C’est un match qui n’en finit pas. Le 28 mai dernier, la Fédération Tahitienne de football (FTF) acte la fin prématurée de sa saison 2019 – 2020, déclarant l’AS Pirae vainqueur du championnat de Ligue 1, devant l’AS Vénus. Les deux clubs remportent donc, comme il se doit, leur place pour la « Champions League » océanienne. La Coupe de Polynésie, dont les demi-finales et la finale n’ont pas pu se tenir, est quant à elle annulée, toujours pour cause de Covid. Problème : le gagnant de cette compétition remporte normalement une place au 7e tour de la Coupe de France. Une qualification appréciée des clubs pour son enjeu sportif et ses retombées financières. À qui l’offrir ? La FTF décide exceptionnellement de l’attribuer au troisième du championnat de Ligue 1 : l’AS Tiare Tahiti.

Ce lot de consolation passe mal auprès des autres clubs qui devaient participer aux demi-finales de la coupe locale. Et notamment l’AS Vénus, qui attaque la décision de la Fédé. Le club de Mahina obtient une première fois sa suspension, fin juillet. Mais plutôt que d’organiser les derniers matchs de la Coupe de Polynésie, la FTF préfère reprendre la même décision, le 29 juillet, en la faisant correspondre, dans la forme, à certaines exigences du tribunal. Encore une fois, les contraintes sanitaires sont mises en avant. Un nouveau recours de l’AS Vénus qui butte sur un problème de procédure, mi-septembre. Une autre requête est donc déposée devant le juge des référés par l’avocat du club, Me Robin Quinquis, quelques jours plus tard. L’audience a eu lieu la semaine dernière, et la décision est tombée aujourd’hui.

Pas de justification pour annuler les phases finales

Et une nouvelle fois, le tribunal va dans le sens de l’AS Vénus. Les juges ont estimé que la condition d’urgence était remplie, puisque la FTC a jusqu’au 4 novembre pour désigner, de façon définitive, un représentant de la Polynésie à la Coupe de France. Surtout, le tribunal relève que la Fédération tahitienne, dans sa décision du 29 juillet, ne présente pas de « justifications de circonstances tirées de la crise sanitaire (…) entrainant effectivement l’impossibilité d’organiser avant le 4 novembre les trois matchs restant » de la Coupe de Polynésie. Un « doute sérieux » planant sur la légalité de la décision, elle est suspendue par le juge des référés. Qui n’ordonne pas explicitement à la Fédé de prendre une nouvelle décision, ni ne désigne un club pour participer à la compétition nationale. Bref, à l’heure actuelle, ni Tiare Tahiti, ni l’AS Vénus, n’ont leur ticket.