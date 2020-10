Balancé par sa mère, il écope de trois ans ferme pour trafic d’ice

Deux mythomanes apprentis trafiquants, une jeune femme tiraillée entre les deux et une mère attentive n’hésitant à balancer son fils qui trempait dans l’ice, voila l’affaire sur laquelle la justice a statué ce lundi en comparution immédiate. Ils ont écopé de peines allant d’un an de prison avec sursis à trois ans ferme.

Géant, 26 ans, un surnom qu’il porte plutôt bien, s’était fait offrir un voyage à Hawaii en février 2019 par sa mère. Là-bas, en se baladant, il tombe sur des gars peu recommandables qui lui proposent de l’ice. Il en achète pour 50 grammes. De retour à Moorea, l’ice qu’il acheté se vend comme des petits pains, du moins les 30 grammes qui lui restent après qu’il en ait prélevé sa consommation personnelle. Voyant cela, il décide de refaire un second voyage, peu de temps après.

Pour financer ce voyage, il fait appel à l’une de ses connaissances, un certain Aro, 52 ans. Celui-ci, par amitié voire plus, lui avance la somme nécessaire. Mais une fois à Hawaii, les choses ne se passent vraiment comme il l’escomptait. Il se fait embrouiller par les dealers du coin et repart avec « seulement » 30 grammes d’ice. Trente grammes qu’il revendra très rapidement. Enfin en mars, il repart pour un troisième voyage dont il ramènera cette fois près de 300 grammes.

« J’suis à la tête d’un cartel »

Cela aurait pu très bien continuer comme cela si Géant n’avait pas une légère tendance à se voir plus grand qu’il ne l’est et avoir une grande bouche. « J’suis à la tête d’un cartel, (….) je fournis de l’ice à plusieurs grosses têtes (…) et je bosse avec un gars qui est douanier » dit-il à sa mère.

Une mère qui, affolée par ses propos et par les liasses de billets qu’elle a aperçues dans sa chambre, se rend alors à la gendarmerie pour le dénoncer. Les gendarmes décident de mettre le fils sur écoute.

Elles révèleront que Géant est à la tête de pas grand-chose et que le soi-disant douanier, Aro, est lui aussi un gros mytho qui tient une roulotte. Tout au plus ont-ils réussi à embarquer dans leur combine une jeune femme, la petite amie de Géant, qui jouait aussi de ses charmes avec Aro. Son rôle se bornait à récupérer des colis alimentaires qui transitaient à bord du Terevau, des colis préparés par Aro dans lesquels il planquait l’ice.

« Je les ai aidés par sentiment paternel »

À la barre, la jeune femme pour sa défense explique qu’elle avait peur de Géant et que si elle restait avec lui, c’était par crainte mais aussi parce qu’il l’entretenait. Selon elle, c’est Aro qui est à la tête du trafic. Aro de son côté nie être à la tête du réseau et déclare être rentré dans le trafic « par amour et par amitié » pour Géant. Il reconnaît aussi avoir financé un voyage, mais assure qu’il ne savait pas que Géant allait ramener de l’ice. Pour autant il avoue qu’il a trempé dedans : « je les ai aidés par sentiment paternel à faire du trafic d’ice. » Il les a aussi aidés à dépenser l’argent, vu qu’il a profité de cette manne, estimée à environ 44 millions Fcfp, pour payer une partie des impôts qu’il devait au Trésor public. Enfin Géant de son côté se déclare « désolé d’avoir mis Aro dans cette histoire, d’avoir nui à sa famille et à ses enfants. »

Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné Géant à trois ans de prison ferme avec maintien en détention, Aro à 18 mois de prison ferme avec maintien en détention, quant à la jeune femme, elle a écopé d’un an de prison avec sursis.