Quand Géo liste les 10 bonnes raisons d’aller à Tahiti

La dernière édition du mensuel Géo énumère « 10 bonnes raisons d’aller à Tahiti et en Polynésie française ». Ces dernières vont de la carte postale à la culture en passant par l’art culinaire.

Le mensuel Géo met une fois encore le fenua à l’honneur. Dans un article classé dans la catégorie voyages, le magazine liste « 10 bonnes raisons d’aller à Tahiti et en Polynésie française ». Géo commence son article en faisant rêver ses lecteurs avec cette accroche « Tahiti, la Polynésie… Un rêve, une destination paradisiaque. Plages de sable blanc, lagons azur, paysages de carte postale, culture riche… Vous n’aurez plus envie de quitter ce bout du monde ! ».

Le décor est planté et le magazine Géo énumère 10 bonnes raisons de venir au fenua. Elles vont de la carte postale avec « les plus belles plages et les plus beaux lagons du monde ». Il est aussi question du mode culinaire avec comme argument « une cuisine savoureuse », les roulottes y ont aussi leur place avec leurs « plats variés ». La culture n’a pas été oubliée, le magazine fait référence à la danse et notamment au Heiva qu’il qualifie de « plus grand festival de danse polynésienne ». Enfin, le tatouage fait aussi partie d’une des raisons de venir au fenua selon la rédaction de Géo.