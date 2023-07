Quand Moetai Brotherson cherche son conseiller numérique sur les réseaux

Le président du Pays a lancé samedi sur Facebook un appel à candidature pour le poste de « conseiller technique à l’économie numérique et à l’audiovisuel ». Une offre d’emploi dans laquelle Moetai Brotherson précise qu’il s’agit là de son « secteur de prédilection » et que son « niveau d’exigence est donc très élevé ».

Développer le numérique et l’audiovisuel. C’est la mission que devra mener le futur « conseiller technique » recherché activement, sur les réseaux sociaux par le président du gouvernement. Dans un post Facebook publié samedi, Moetai Brotherson a précisé le profil de cette personne en énumérant dans une liste pour le moins exhaustive les qualités requises pour le poste. Motivation, compétence, capacité à travailler en équipe et en coopération avec l’international, le tout « en phase avec le projet du gouvernement ». Aussi, le futur conseiller se devra d’être productif et ne devra pas avoir « peur de travailler auprès du Stakhanov en chef ».

Créer de l’emploi dans les métiers de demain

Le recruteur a joint à sa publication un document qui peut s’apparenter à « une feuille de route » que devra suivre le futur employé. Dans celle-ci, le président met en avant l’objectif qu’il veut atteindre, celui de « créer de l’emploi dans les métiers de demain » en soutenant notamment « les talents du monde de l’audiovisuel » mais aussi en mettant en place le projet « Pacific Genius ». Des tâches que devra donc assuré le futur conseiller technique qui devra se soumettre à un entretien avec le président qui prévient d’avance « que l’amateurisme et le bla bla bla vont s’évaporer dès la cinquième question ». Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre par mail à cabpr@presidence.pf