Wing foil : Karl Tacito sacré champion de Polynésie

L’ex-windsurfeur professionnel Karl Tacito a décroché ce samedi le titre de champion de Polynésie dans la catégorie Open à l’occasion de la deuxième édition du championnat de Wing foil. Chez les femmes, c’est Hereiti Monnier qui a décroché le titre alors que Toaura Haumani s’est imposé chez les jeunes.

Ils ont fait le show. Les 19 « wingers » engagés sur la deuxième édition du championnat de Polynésie de wing foil ont investi le spot de Hitimahana sur trois journées de compétition. Cette jeune discipline, qui emprunte, en termes de sensation, au windsurf, au kite, à leur dérivée à foil et même au Sup, fait de plus en plus d’adeptes au fenua. Mais la difficulté d’un championnat sur trois jours d’affilés a vite fait de sélectionner les plus téméraires. Les participants se sont ainsi alignés sur 12 manches qui se sont déroulées dans des conditions idéales, avec un vent atteignant les 50km/h, ce qui a permis aux athlètes de s’exprimer aisément. « Il y avait du vent assez constant et une belle houle » précise Vainoa Tuuhia, Gérante de l’école Tahiti Kitesurf Center, membre de l’organisation.

Épreuves slalom et longue distance

Une douzaine de manches ont été couru et une dizaine d’entre elles ont été retenues pour établir un score les classant « selon les critères de notation de la voile ». Objectif totaliser le moins de point possible en se classant le mieux sur les manches. Des épreuves particulièrement physiques qui ont mis les talents des champions à rude épreuve. Au terme des trois jours c’est Karl Tacito qui a réussi à tirer son épingle du jeu devant Manutea Monnier et Swan Habelt. Une victoire très disputée puisqu’après avoir remporté 4 des 5 manches de slalom sur la première journée il avait laissé l’avantage à Manutea Monnier sur les deux courses longues distance de la deuxième avant de remporter 4 des 5 manches sur la dernière journée.

Hereiti Monnier chez les femmes

Chez les femmes, peu nombreuses à tenter ce championnat, c’est Hereiti Monnier qui a été la plus constante. Elle s’est imposée face à Raipoe Chapelier et Juanita Olivier. Dans la catégorie jeune, c’est Toaura Haumani qui se classe premier, devant Manoa Goyat et Haunui Haumani.