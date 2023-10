Quatre entreprises du fenua à l’assaut du marché singapourien

Tahiti Marine Group, Ocean Products, Robert Wan et Coconut Me sont les quatre entreprises polynésiennes choisies pour ce voyage de prospection organisé par la CCISM, la CCI de Nouvelle-Calédonie, et la French Chamber of Commerce in Singapore. Six sociétés calédoniennes sont aussi du voyage, pour présenter le savoir-faire du Pacifique et tenter de se faire une place sur le marché singapourien.

Le voyage a failli ne pas se faire, et c’est finalement dans un format réduit que la délégation polynésienne va partir pour Singapour du 29 octobre au 3 novembre. C’est la première manifestation du développement d’un axe Papeete-Nouméa-Singapour, « la concrétisation de plus d’un an de travail, dit le directeur de la CCISM Yannick Lecornu, une belle mobilisation collective en faveur du développement économique. » La CCISM a voulu sélectionner des entreprises « robustes » qui sont déjà prêtes à grandir si la magie opère à Singapour.

Trois « séquences » sont prévues par les organisateurs qui ont voulu chouchouter nos pépites locales : une rencontre avec les autorités économiques singapouriennes, une participation au salon Agri-Food Tech Expo Asia, le salon asiatique majeur dans ce domaine, et une série de rencontres « B to B », déja planifiées, avec des entreprises sur place « qui sont à la recherche des produits que nous exportons. »

Poisson, perles, soins à l’huile de coco vierge

Ocean Products souhaite ainsi trouver de nouveaux marchés pour le thon qui a fait la réussite de l’entreprise créée par Georges Moarii. Pour Robert Wan, qui a déjà des contacts à Singapour, cette mission est surtout l’occasion de présenter « bien entendu des perles, mais aussi un nouveau système d’achat, qui permettrait de multiplier les partenaires à travers une plateforme digitale », explique Jean-Sébastien Wan : sur son site de commerce électronique, Robert Wan offre la possibilité de créer des pièces sur mesure. Coconut Me dont les produits cosmétiques à l’huile de coco vierge ont déjà remporté un Fenua d’argent au salon Made in Fenua l’année dernière, commercialise déjà sa gamme au Japon et aux États-Unis via son site Internet et espère faire de même à Singapour et dans le reste de l’Asie.

Des compléments alimentaires et des soins à base de rori

Tahiti Marine Group est sans aucun doute l’entreprise la plus innovante des quatre entreprises choisies : elle élève des rori dont les sécrétions seront utilisées pour la fabrication, de compléments alimentaires et de produits de soins. Les rori auraient des propriétés anti-âge et même anti-cancéreuses. Les rori grandissent, et Hinatea Buluc explique que la société espère trouver des débouchés pour ces produits encore au stade d’échantillons pour grandir encore au sein de la zone d’activités marines de Faratea.

Tahiti Marine Group était à Paris la semaine dernière pour présenter son ingrédient miracle. « Les professionnels que nous avons rencontrés sont très en demande d’ingrédients marins mais aussi attentifs à la tendance vegan », dit la jeune femme, ce qui est évidemment un frein lorsqu’il s’agit des holothuries, qui ne pourraient pour l’instant qu’être un « marché de niche » en Europe. C’est pourquoi elle souhaite aussi explorer le marché asiatique.

La mission, dans sa conception initiale, prévoyait aussi un volet éducatif avec des représentants de l’École de commerce de Tahiti, pour mettre au point des échanges et finaliser des possibilités de stage. Ce n’est que partie remise. Côté calédonien, les entreprises sélectionnés sont dans le domaine de la robotique, de l’ingénierie « green tech », de l’export de scories pour les travaux publics, ou encore de préparations alimentaires en rayon frais.