« Du love », l’hymne à l’amour des élèves du collège Henri Hiro

En mai, les élèves de 4e C du collège Henri Hiro ont participé à un atelier d’écriture et de composition sous la baguette du reggaeman David Cairol. Le résultat de cette rencontre est une chanson « Du love » où se font entendre les voix des collégiens, accompagnée d’un clip qui est dévoilé vendredi sur les médias locaux et You Tube. La chanson est disponible sur toutes les plateformes de streaming.

« C’est un morceau qui va impacter toute la société tahitienne » assure David Cairol, auteur compositeur interprète et reggaeman de cœur. Un morceau qui s’adresse aux adultes où les jeunes leur font part de leurs désirs d’une société sans violences avec de « l’amour, de la tolérance et du respect pour le fenua.»

Cet hymne à la tolérance et à l’amour, ce sont les élèves de 4e C du collège Henri Hiro qui l’ont composé et écrit en mai dernier lors d’un atelier de création de chanson, encadré par David Cairol. « Au départ il y avait une certaine pudeur dans leur écriture, et après les mots ont commencé à se délier, à parler de la réalité, de ce qu’ils vivent » explique l’auteur compositeur.

Une écriture qui s’est faite de manière anonyme selon une méthode déjà utilisée par le chanteur et qui a fait ses preuves. « Pour que les mots sortent il faut que ce soit de manière anonyme. Les élèves écrivent ce qu’ils veulent sur des bouts de papiers et après on les écrit sur un tableau. On a besoin de cela pour délier les langues. » Enregistré au sein du collège Henri Hiro, le morceau a été arrangé par les musiciens et beatmakers de Mamu au studio Sound Of Sand à Papeete, ainsi que par le producteur Matthieu Bost (lauréat d’un Grammy Award) qui a également mixé le titre.

Le 27 octobre, David Cairol sera à l’antenne dans les studios de Tiare FM, avant deux concerts, le jour même au Tahiti By Pearl (18h30) puis le 29 octobre au Belvédère (à partir de midi). Son dernier album Ver(se) a été présélectionné pour les Grammy Awards Reggae. Un album enregistré en Jamaïque avec les musiciens de Bob Marley et Peter Tosh disponible sur les plateformes de streaming. Un petit extrait pour patienter avant que la vidéo arrive !