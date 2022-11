Quatre notables accusés de recours à une prostituée de 14 ans

Quatre personnes comparaitront le 8 décembre prochain devant le tribunal correctionnel pour recours « réguliers » à une prostituée de 14 ans, connue des services

Selon Tahiti Infos, les quatre hommes avaient été placés en garde à vue lundi et mardi, dans le cadre d’une enquête préliminaire initiée par la brigade de recherches de la gendarmerie. Il s’agit d’après nos confrères du directeur de l’Institut de la statistique de Polynésie française (ISPF), Nicolas Prud’homme, d’un policier des renseignements territoriaux, d’un médecin et d’un quatrième homme non identifié, « cadre supérieur du secteur privé » selon un communiqué du Procureur de la République.

Selon ce communiqué, l’enquête a débuté en juin dernier. La jeune fille proposait ses services tarifés « directement ou par un intermédiaire » sur un réseau social. Douze clients ont été identifiés « dont 4 ayant eu des relations sexuelles régulières. » La mineure est « déscolarisée et connue du juge des enfants au titre de l’enfance en danger. »

Déférés devant le Procureur de la République à l’issue de leur garde à vue, les quatre hommes ont été placés sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention, jusqu’à leur comparution le 8 décembre prochain devant le tribunal correctionnel de Papeete.Les huit autres clients comparaitront également à cette date. Les prévenus risquent un maximum de 10 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 17,9 millions de Fcfp, précise le Procureur Hervé Leroy.