Qui de Pirae ou Tefana se qualifiera pour la Ligue des champions ?

Le billet pour la compétition océanienne de la Ligue des champions se jouera en matchs aller-retour et opposera Tefana, sacré champion de Polynésie en 2023 à son dauphin l’AS Pirae. Les matchs sont prévus les 12 et 15 mars au Stade Pater à 20 heures.

Qui de Tefana ou de Pirae représentera la Polynésie lors de la prochaine Ligue des champions de l’OFC ? C’est la question que l’on se pose à quelques jours des matchs de barrage de qualification. Ce vendredi, les coachs et les capitaines des deux équipes, qui joueront leur ticket pour le tournoi, ont réuni la presse au centre technique de la Fédération tahitienne de football. L’occasion d’exprimer leur ressenti à quelques jours des deux matchs décisifs prévus la semaine prochaine. Si Tefana part favori sur le papier après avoir été sacré champion de Polynésie la saison passée avec quatre points d’avance sur le triple tenant du titre, l’AS Pirae, la compétition s’annonce rude. « On a eu la chance de continuer à jouer puisqu’on a fait hier soir (jeudi) notre quatrième match de play-off, expliquait vendredi l’entraîneur de Faa’a, Sébastien Labayen. On a géré les périodes où il y avait un peu moins de matchs avec d’autres éléments sur le plan athlétique ».

À noter que si les joueurs de Titioro ont joué moins de matchs que leurs adversaires ces dernières semaines, ils ont toutefois pu récupérer certains de leurs joueurs sélectionnés pour la coupe du monde de beach soccer. Alvin Tehau, le capitaine de l’équipe de Pirae, l’assure, ils sont dans « une bonne dynamique ». « L’objectif est toujours d’aller chercher cette O’league et de finir champion, précise encore le capitaine des orange. L’équipe est super en forme, franchement. On a fait deux matchs de championnat, on démarre bien, on est à fond dedans et je pense que ça va être un gros match. »

Rendez-vous donc mardi 12 et vendredi 15 mars au Stade Pater à 20 heures pour connaître le nom de l’équipe qui aura l’honneur de jouer la Ligue des champions de l’OFC, à domicile. Pour l’occasion, Tahiti accueillera les 7 meilleures équipes d’Océanie. Le tournoi est prévu du 11 au 24 mai prochain au Stade Pater et à Fautaua.