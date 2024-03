Papara : le corps d’un sexagénaire emporté par la rivière a été retrouvé au large

Un homme a été emporté samedi soir par la rivière Mateoro en pleine crue, au PK 36, alors qu’il tentait de mettre à l’abri sa pompe à eau. Les recherches, débutées hier soir, se sont poursuivies ce dimanche matin, à terre, le long de la rivière et en mer, autour de l’embouchure. Le corps sans vie a finalement été retrouvé au large.

Les grosses pluies de la fin de journée, samedi, on fait une victime. Un homme d’une soixantaine d’années résidant dans les hauteurs du PK36 a été emporté par la rivière Mateoro, alors en pleine crue. Comme l’expliquent les pompiers, ce sont les proches de cet horticulteur qui avaient prévenu les autorités avant 21 heures : le sexagénaire était parti mettre à l’abri la pompe à eau de sa petite exploitation, et n’avait plus donné de nouvelles après la nuit tombée. Des recherches le long de la rivière et jusqu’à l’embouchure ont été lancées le soir même, complétées par des survols de l’hélicoptère Dauphins. Sans résultats. Elles ont donc repris ce dimanche matin, toujours avec le Dauphin et des pompiers, mais aussi des muto’i, des proches et des riverains. Comme le rapporte Polynésie la 1ere, le corps sans vie a fini par être retrouvé en milieu de matinée au large de Papara.