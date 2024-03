Le gouvernement prévoit de renforcer la loi sur la protection de l’emploi local

La plateforme regroupant les données relatives à l’emploi au fenua a été présentée ce vendredi. À cette occasion Vannina Crolas, la ministre de la Fonction publique, explique que ces chiffres viennent confirmer que la situation de l’emploi est « plutôt favorable » grâce au tourisme notamment. Elle souhaiterait toutefois réussir à développer l’emploi dans les autres secteurs prioritaires. Elle déplore des carences dans la réglementation relative à l’emploi local et veut retravailler, voire étendre, la liste des emplois protégés.

Les chiffres de l’emploi sont désormais accessibles en un clic. Ce vendredi, le ministère de l’Emploi et ses partenaires ont présenté la plateforme en ligne permettant d’accéder librement aux statistiques relatives à l’emploi. Un puits d’informations dressant l’état des lieux global, mais aussi détaillé, de l’emploi au fenua qui est le fruit d’un travail commun entre la direction du travail, l’ISPF, la CPS, la CCISM ou encore le Cesec. Lors de cette présentation Vannina Crolas a dressé un premier bilan tenant compte de ces données. Elle parle d’une situation de l’emploi « plutôt favorable » mais qui reste « fragile » car suspendu à des secteurs qui dépendent de l’extérieur. « On a toujours le BTP, le commerce et le tourisme qui sont les secteurs porteurs, mais il faut justement diversifier au maximum pour renforcer la résilience de notre économie », insiste la ministre. Pour elle, ces données viennent conforter le positionnement du gouvernement dans sa politique de développement des secteurs prioritaires. Entendez par là, le secteur primaire, les énergies renouvelables, l’économie numérique et l’audiovisuel. « Cela va nous permettre, petit à petit, d’identifier les perspectives d’offres d’emploi dans ces secteurs et donc les formations que l’on doit adapter à ces perspectives d’évolution », ajoute encore Vannina Crolas.

Cette base de données qui sera mise à jour tous les trois mois permettra donc aux décideurs d’appréhender l’évolution du marché de l’emploi et d’adapter leur décision en conséquence. C’est d’ailleurs le cas pour la réglementation sur la protection de l’emploi local qui à entendre la ministre ne serait pas assez pertinente. Elle évoque entre autres des carences concernant la liste des métiers soumis à cette mesure de protection de l’emploi local appliquée au fenua depuis le 1er octobre 2022. « Il va certainement falloir qu’on retravaille sur ce texte, qu’on revoie les critères, parce qu’on protège là où il y a une carence de main d’œuvre alors qu’au contraire on devrait l’ouvrir », regrette la ministre qui envisage d’étendre cette protection à l’emploi public mais également aux professions libérales. Un toilettage de la loi « prévu » mais qui se fera « dans le cadre d’une concertation avec les organisations patronales et salariales » conclut la ministre.

À ce jour, la plateforme doit encore être complétée . Le gouvernement attend encore de récolter certaines données relatives à la fonction publique d’État, au coût des mesures d’aide à l’emploi, ou encore des données issues du domaine de l’éducation, le but étant de réussir à recenser les étudiants pour les mobiliser et les faire revenir au fenua. Un travail de longue d’haleine, mais qui devrait selon la ministre permettre de développer et de stabiliser l’emploi au fenua.