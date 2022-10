Qui représentera Tahiti au mondial de pâté en croûte ?

Pour la première fois, des sélections officielles du championnat du monde de pâté en croûte sont organisées au fenua. Lundi 10 octobre, six chefs locaux tenteront de décrocher leur place pour la finale du concours, à Lyon début décembre.

La Polynésie s’était déjà prêtée au jeu l’année dernière, avec un championnat local « test », remporté par Cyril Krieg. Cette année, Tahiti accueille des sélections officielles du mondial de pâté de croûte. Une compétition organisée depuis plus d’une douzaine d’années en métropole et destinée à réhabiliter ce plat traditionnel, qui a souffert pendant longtemps de l’image véhiculée par la charcuterie industrielle. Cuisiné comme un hors-d’œuvre, ou parfois en plat ou en cocktail, il s’agit pourtant de l’un des plats les plus techniques à réaliser et les plus savoureux à déguster.

Paul Daniel du Four Seasons Bora Bora, Raphaël Guillez du Nui Bistro bon, Marc Lintanf chef à ML l’expérience Traiteur , Cédrik Robin du Hei Restaurant, qui avait remporté le titre du plus beau Pâté Croûte 2022, Teva Teihotaata, chef de Noix de Coco et de Bouchon Lyonnais by Teva et bien sûr Cyril Krieg, qui défendra son titre local… Tous se retrouveront aux fourneaux du Lycée Hôtelier ce lundi 10 octobre.

Ils tenteront de décrocher leur place pour la finale de ce championnat en présentant deux pâtés en croûte (ou pâté-croûte en champenois) chacun. Gelée et farce à la viande obligatoire, truffe interdite… Les règles sont très strictes et les plats seront servis à près de 120 convives, parmi les lesquels les membres du jury, composé « de professionnels et d’épicuriens de la place » et présidé cette année par Didier Massot, Meilleur Ouvrier de France boucher. À eux de départager les chefs, avec un grille de notation là aussi très précise :

20 points pour la présentation de la tranche 30 pour la dégustation de la gelée 30 autres pour la dégustation et cuisson de la pâte et 120 pour la dégustation de l’ensemble, son équilibre, et le goût de la farce.



Soit une note sur 200 au total qui désignera le champion de Tahiti 2022 et l’emmènera, avec un apprenti vers la phase finale qui aura lieu à Lyon le 5 décembre prochain. L’an dernier, c’est le Japonais Kohei Fukuda, chef du Takara Shokuhin Kogyo Bütz Delicatessen à Tokyo, qui était sorti vainqueur du Mondial. Comme quoi le pâté en croûte est international.

Avec communiqué.