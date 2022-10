Modernisation de Tahiti-Faa’a : premier aperçu du projet de Vinci Airports

Vinci Airports, qui a été choisi par l’État pour reprendre la concession de l’aéroport de Tahiti Faa’a, a présenté il y a quelques semaines son projet de modernisation de la plateforme au Pays. Un projet sur lequel la société a suspendu sa communication publique, dans l’attente du traitement des recours déposés par la CCISM et par Egis et qui doivent être étudiés au tribunal administratif ce mardi. Néanmoins certaines images du projet de rénovation de la plateforme, issues d’une vidéo de présentation, ont commencé à circuler.

Elles permettent d’avoir un premier aperçu de ce plan de modernisation, qui devra être mis en œuvre par tranche, sans jamais fermer la plateforme, porte d’entrée internationale de la Polynésie et principal porte d’accès aux îles. Dans sa présentation, Vinci Airports promet un aéroport « intégré, engagé et responsable ». « L’engagement » en question porte notamment sur « une mobilité et un tourisme durable », avec notamment des toitures photovoltaïques sur les parkings, ou une « maison de l’environnement et de la biodiversité ». La filiale du groupe de BTP et de concessions français met aussi en avant un « aéroport authentiquement polynésien », avec une « architecture inspirée du voyage et de la mer », des aménagements qui permettraient une « immersion dans l’atmosphère locale » dès l’arrivée et des partenariats culturels locaux.