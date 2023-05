Qui sont les 57 élus qui siégeront à Tarahoi ?

Le Haut-commissariat a officiellement proclamé les résultats du second tour des élections territoriales, ce lundi juste avant midi. Comme cela s’était dessiné au cour de la soirée électorale, le Tavini (64 551 voix, 44,3% des suffrages exprimés), remporte la prime majoritaire, ce qui lui permet de bénéficier de 38 sièges sur 57 à l’assemblée. L’hémicycle de Tarahoi sera complété par 16 élus Tapura (56 118 voix, 38,5%) et trois élus de A here Ia Porinetia (24 989 voix, 17,2%).

Voici les noms des 57 représentants élus pour un mandat de 5 ans qui débutera le 11 mai, lors d’une séance où sera élu le président de l’assemblée de la Polynésie française. Le président du Pays, lui, devrait être élu lors d’une autre séance, à partir du lendemain ou dans les 15 jours suivant. À noter que plusieurs candidats, du côté du Tavini notamment devraient « remonter » vers l’assemblée avec le départ de certains représentants, comme Moetai Brotherson, vers le gouvernement.

Tavini : Section 1 des îles du Vent (Arue, Moorea-Maiao, Papeete, Pirae) Tematai Le Gayic

Chantal Minarii Galenon

Mitema Tapati

Teremuura Kohumoetini – Rurua

Tevaipaea Hoiore

Thilda Garbutt-Harehoe

Heinui Le Caill

Vahinetua Tuahu Section 2 des îles du Vent (Hitiaa O Te Ra, Mahina, Paea, Papara, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest, Teva I Uta) Antony Géros

Béatrice Florès – Le Gayic

Steve Chailloux

Hinamoeura Crosse – Morgant

Ueva Hamblin

Frangelica Bourgeois-Tarahu

Vincent Manutahi Maono

Patricia Pahio Jennings

Allen Salmon Section 3 des îles du Vent (Arue, Moorea-Maiao, Papeete, Pirae) Oscar Temaru

Maurea Maamaatuaiahutapu

Vetea I te Rai Araipu

Elise Vanaa

Edwin Shiro-Abe

Jeanne Tevaitau épouse Vaianui

Mike Cowan

Pauline Niva Section 4 des îles Sous-le-Vent (Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa, Uturoa) Moetai Brotherson

Sylvana Tiatoa

Tevahiarii Teraiarue

Rachelle Maire Nui Florès

Pierre Émile Terou

Teumere Atger-Hoi Tuahu Temarii devrait faire partie des élus qui siégeront à l’assemblée après le départ de Moetai Brotherson vers le gouvernement.

:

Section 5 des Tuamotu Ouest (Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa, Takaroa) Odette Homai

Félix Tetua Section 6 des Tuamotu Est et des Gambier (Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto, Tureia) Tahia Brown

Ernest Teagai Section 7 des Marquises (Fatu-Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka, Ua-Pou) Bruno Florès

Maite Hauata Section 8 des Australes (Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Tubuai) Marielle Kohumoetini



Tapura : Section 1 des îles du Vent (Arue, Moorea-Maiao, Papeete, Pirae) Teura Iriti

Édouard Fritch

Pascale Haiti

Michel Buillard Section 2 des îles du Vent (Hitiaa O Te Ra, Mahina, Paea, Papara, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest, Teva I Uta) Tepuaraurii Teriitahi

Henri Flohr

Sonia Taae Section 3 des îles du Vent (Arue, Moorea-Maiao, Papeete, Pirae) Simplicio Lissant

Cathy Puchon Section 4 des îles Sous-le-Vent (Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa, Uturoa) Gaston Tong Sang

Lana Tetuanui Section 5 des Tuamotu Ouest (Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa, Takaroa) Tahuhu Maraeura Section 6 des Tuamotu Est et des Gambier (Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto, Tureia) Yseult Butcher Section 7 des Marquises (Fatu-Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka, Ua-Pou) Frédéric Riveta Section 8 des Australes (Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Tubuai) Benoît Kautai

Joëlle Frébault