Qui sont les collaborateurs des députés Tapura ?

Nicole Sanquer et Maina Sage n’ont pas eu recours aux réseaux sociaux pour constituer leur équipe, contrairement au député Tavini Moetai Brotherson. C’est donc plus discrètement qu’elles ont choisi leurs collaborateurs, à Paris et à Tahiti.

La semaine dernière, c’est sur Facebook que le député indépendantiste Moetai Brotherson annonçait le nom des quatre personnes choisies pour l’épauler. Qu’en est-il des députées Tapura ? Ont-elles constitué leur équipe ? Nicole Sanquer, députée de la deuxième circonscription, a recruté trois personnes, trois femmes : Leilani Aumeran, Sylvie Bouras et Saroja Derock.

La nouvelle députée est encore à la recherche d’un quatrième collaborateur. Il sera en charge de sa communication, notamment.

Réélue député, Maina Sage a conservé les quatre collaborateurs de son précédent mandant : France Durocher, Hervé Lallemant, Sarah Teriitaumihau, et Raphaël Lapin. Et une cinquième collaboratrice a récemment rejoint la député : Poehere Viaux.