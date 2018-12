Quinze ans après, le retour des Jeux de Polynésie

Du 13 au 20 décembre Tahiti va vibrer au rythme des Jeux de Polynésie française. Six délégations -Tahiti, îles Sous-le-vent, Marquises, Moorea, Australes et Tuamotu-Gambier- soit 1 006 athlètes, s’affronteront dans 9 disciplines. Basket ball, hand-ball, futsal, pétanque, va’a, football, tennis de table, volley-ball et tua’ro mao’hi.

Du 13 au 20 décembre, les sportifs et amateurs de sports auront les yeux rivés sur Tahiti. La crème du sport polynésien, à savoir les médaillés des différents jeux des archipels, s’affronteront dans le cadre des Jeux de Polynésie Française dans neuf disciplines : basket Ball, hand-ball, futsal, pétanque, va’a, football, tennis de table, volley-ball et tua’ro mao’hi.

Les Jeux de Polynésie Française ont été organisés en cinq mois à la demande du Pays. Pas facile de mettre en place un tel évènement, tant au niveau du transport des athlètes et des accompagnateurs, de l’hébergement, bref de la logistique. Ce que nous confirme le directeur des Jeux, Clément Legayic.

Conséquence du manque de temps pour la préparation de ces jeux, Rapa sera la grande absente de cette compétition. Si le Tuhaa Pae pouvait embarquer à son bord les athlètes de Rapa le 5 décembre, la goélette ne pouvait les ramener chez eux que le 7 janvier. Ce qui leur aurait fait rater les fêtes de fin d’année en famille et qui plus est, passer un mois à Tahiti loin de chez eux. D’où leur défection.

Quant à la raison pour laquelle le Pays a voulu réaliser ces Jeux avant la fin de l’année, et non les remettre à plus tard… C’était maintenant ou 2020.

Il va sans dire que cet évènement était attendu de la part des athlètes des îles, car cela fait quinze ans que Tahiti n’a pas connu un tel rassemblement sportif et que les athlètes des îles ne se sont pas confrontés aux athlètes tahitiens. Le dernier grand rassemblement « Les Jeux de Tahiti Nui » datent de 2003. La cause : l’instabilité politique, affirme Clément Legayic.

Pratique :

La cérémonie d’ouverture se tiendra le jeudi 13 décembre à partir de 16 heures au stade de la Fautaua, tandis que les épreuves se dérouleront sur différents sites. Le basket à la salle omnisport de JT du 14 au 19 décembre, le football au stade de Fautaua du 15 au 20 décembre, le futsal à la salle omnisport de Fautaua du 14 au 20 décembre, le hand-ball à la salle de Dragon du 14 au 19 décembre, la pétanque au complexe Aorai Tini Hau du 14 au 18 décembre, le tennis de table au Fautaua Val du 14 au 20 décembre, les tu’aro ma’ohi au stade communal de Pirae les 15,16 et 19 décembre, le va’a au complexe Aorai Tini Hau du 15 au 19 décembre et le volley-ball à la salle Excelsior du 14 au 20 décembre.