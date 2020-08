Raimana Bareille présente « La Flemme », le 1er titre du nouvel album de Pepena

Raimana Bareille, le leader du groupe Pepena, émerge des derniers mois avec un nouveau titre, La Flemme, et prépare un album. Il est revenu pour nous sur l’expérience de The Voice et ses activités depuis son retour au fenua.

Il avait scotché Pascal Obispo et Marc Lavoine durant les auditions à l’aveugle, avec son E Ru’au en voix-guitare. Intégré à l’équipe Obispo, Raimana Bareille avait ensuite quitté The Voice après une « battle » sur un titre de William Sheller, Un Homme heureux. Cette élimination, c’était « un mal pour un bien », dit-il, car il a ainsi pu regagner Tahiti avant la fermeture des vols internationaux, après avoir pu faire de nombreuses rencontres.

Pendant le confinement, le groupe a travaillé en communiquant sur Internet, et faisant quelques « lives ». Ensuite, retour en studio pour travailler le prochain album de Pepena, qui doit sortir fin novembre. Mais vous pouvez déjà entendre le premier titre sur Radio1 et TiareFM, qui s’intitule La Flemme. Si vous avez raté son passage dans l’émission de Benny hier, c’est par ici.

Le titre sera téléchargeable sur les grandes plateformes dès la semaine prochaine. Mais comme de nombreux artistes et organisateurs de spectacles, Pepena qui avait réussi à reprendre une petite activité va subir un coup d’arrêt en raison de la limitation des rassemblements. « Je pense que si ça continue comme ça, oui, ça va être très difficile pour nous. Un album, c’est pas juste sortir un album comme ça, c’est prévoir des concerts, des répétitions, des sponsors, il faut payer l’essence pour y aller, il faut manger, enfin il y a tout qui risque d’être enrayé. » D’autant plus difficile que les aides du Pays sont pratiquement inexistantes pour les artistes.